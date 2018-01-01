Поклонница бейсбола умерла от попавшего в ее голову мяча

Женщина в компании мужа пришла на матч любимой команды в свой день рождения.

В Америке произошла ужасная трагедия во время матча Главной лиги бейсбола (MLB) между Лос-Анджелес Доджерс и Сан-Диего Падрес.

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Фанатка команды из Лос-Анджелеса решила посетить матч в свой день рождения в сопровождении супруга, однако этот поход завершился для нее смертью из-за случайно попавшего в голову бейсбольного мяча.

Линда Голдблум (спереди) dailymail.co.uk

“79-летняя Линда Голдблум пришла на матч в день своего рождения. Женщина пострадала в результате попадания ей в голову бейсбольного мяча, который прилетел в нее с площадки после удара битой игрока Сан-Диего.

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Пострадавшую доставили в больницу и провели срочную операцию на мозге. Линда три дня была без сознания, а ее жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, Голдблум умерла, не приходя в себя“, - сообщает о происшествии Daily Mail.

Трагедия произошла 25 августа 2018 года. По информации источника, бейсбольный клуб достигнул соглашения с мужем погибшей, однако условия сделки не раскрываются. Впервые после гибели Линды ее супруг прокомментировал свое горе.

Эрвин Голдблум dailymail.co.uk

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“Все произошло очень быстро. Мы праздновали ее день рождения и нашу 59-ю годовщину, и вдруг в нее попал мяч. А через несколько дней ее не стало. Я надеюсь, что MLB задумается о безопасности на матчах. Может, установят сетку, и это оградит других людей от подобных несчастных случаев“, - сказал Эрвин Голдблум.

Ранее сообщалось, что в Италии футболист едва не умер на поле.