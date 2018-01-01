Ломаченко, Усик и Зинченко - самые популярные украинские спортсмены в Instagram

В топ-10 также попали Элина Свитолина, Святослав Михайлюк, Дарья Белодед и другие выдающиеся украинские атлеты.

Известное агентство спортивного маркетинга Aredi опубликовало рейтинг самых популярных украинских спортсменов в социальной сети Instagram.

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На первом месте по количеству подписчиков находится чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко. За жизнью боксера следят более 1 миллиона человек. На втором месте находится еще один боксер - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, а замыкает тройку лидеров игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

Несколько прибавилось поклонников у первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая поднялась на 4-е место в рейтинге обошла полузащитника Шальке Евгения Коноплянку.

Также на две позиции в рейтинге поднялись баскетболист Святослав Михайлюк и дзюдоистка Дарья Белодед.

Ранее сообщалось, что Лейкерс обменял украинца Святослава Михайлюка на легкого форварда Детройта Реджи Буллока.