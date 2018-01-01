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Ломаченко, Усик и Зинченко - самые популярные украинские спортсмены в Instagram

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В топ-10 также попали Элина Свитолина, Святослав Михайлюк, Дарья Белодед и другие выдающиеся украинские атлеты.
Василий Ломаченко, Александр Зинченко и Александр Усик
Василий Ломаченко, Александр Зинченко и Александр Усик
instagram.com/zinchenko_96/

Известное агентство спортивного маркетинга Aredi опубликовало рейтинг самых популярных украинских спортсменов в социальной сети Instagram.

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На первом месте по количеству подписчиков находится чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко. За жизнью боксера следят более 1 миллиона человек. На втором месте находится еще один боксер - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, а замыкает тройку лидеров игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

Несколько прибавилось поклонников у первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая поднялась на 4-е место в рейтинге  обошла полузащитника Шальке Евгения Коноплянку.

Также на две позиции в рейтинге поднялись баскетболист Святослав Михайлюк и дзюдоистка Дарья Белодед.

Ранее сообщалось, что Лейкерс обменял украинца Святослава Михайлюка на легкого форварда Детройта Реджи Буллока.

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Теги: спорт, Instagram, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Зинченко, Элина Свитолина, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Святослав Михайлюк, Дарья Белодед, Юлия Левченко, Андрей Лунин
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