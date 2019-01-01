В столице состоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019

2 и 3 февраля уже в третий раз сильнейшие атлеты Украины и стран ближнего зарубежья собрались в столичном комплексе “АККО Интернешнл“ для того, чтобы побороться за звание лучшего кроссфитера Kyiv Battle 2019.

В отборочном туре приняли участие почти 400 атлетов. Среди них были украинцы и представители из 14 стран мира, таких стран как Польша, Великобритания, Турция и другие.

В этом году впервые победу одержал иностранный спортсмен - 21-летний Ульдис Упениекс из Латвии, который сейчас занимает 12 место в рейтинге 2018 Reebok Crossfit Games Europe Regional.

“Это была настоящая борьба, ведь были сильные конкуренты. Однако я не очень устал и чувствую себя прекрасно. Хочу поблагодарить всех судей, ведь они профессионально выполняли свою работу, и организаторов за комфортную зону отдыха атлетов, за трансляцию на экранах, а зрителей - за поддержку “, - поделился впечатлениями победитель Kyiv Battle 2019 Ульдис Упениекс.

Во время турнира участникам было предложено 5 комплексов упражнений для профессионалов и 4 для любителей для проверки физической подготовки. Комплексы включали подтягивания махом, ходьбу на руках, выходы на кольцах и турнике, подъемы корпуса на римском стуле, упражнения на гребном тренажере и прочее. Именно благодаря такому разнообразию упражнений можно было определить подготовку атлетов к выполнению разной степени сложности упражнений и выносливости.

По итогам первого дня лидерские позиции уверенно держали Ульдис Упениекс и Марьяна Федоренко в категории «Профессионалы», Коваленко Артем и Васкив Ирина в категории «Аматоры». Однако для некоторых атлетов этот день соревнований стал последним, ведь только 40 спортсменов из категории “Профессионалы“ и 40 с “Аматоры“ были допущены ко второму дню турнира.

Второй день был не менее напряженным и эмоциональным по сравнению с первым: ожесточенная борьба началась уже с первого комплекса упражнений и продолжалась до последней секунды соревнований, однако лидеры первого дня уверенно держались на своих позициях. А вот настоящая борьба продолжалась у мужчин профессионалов за второе место: Владимир Тисанюк и Сергей Гуменюк шли бок о бок почти весь турнир. Владимир держался в течение трех комплексов на втором месте, но уже после четвертого его конкурент Сергей Гуменюк подвинул его на третью строчку рейтинга.

Среди женщин - профессионалов напряженной борьбы за первое место не было, ведь Марьяна Федоренко с самого начала соревнований получила высокие баллы, а также полученный “ноль“ за исполнение последней схемы не помешал ей оставить конкуренток позади и стать трехкратной победительницей Kyiv Battle.

«Я счастлива быть в третий раз частью этого грандиозного, невероятной яркого события и бороться с сильнейшими атлетами нашей страны. За этим турниром будущее! И хочется продолжения “- прокомментировала свое участие в Kyiv Battle 2019 Марьяна.