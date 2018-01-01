Экс-игрок сборной Сербии по гандболу застрелился во дворе собственного дома
Экс-игрок сборной Сербии по гандболу, участник Чемпионата Европы-2016 Новак Бошкович покончил жизнь самоубийством.
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29-летний спортсмен, который не раз в своей профессиональной карьере завоевывал кубки и медали, выстрелил себе в голову во дворе собственного дома.
Трагедия произошла в воскресенье, 3-го февраля, в городе Црвенка. У Новака осталась жена и пятимесячная дочь.
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Пока неизвестно, что подтолкнуло гандболиста к такому решению. Как сообщает novosti.rs, Бошкович успешно выступал в Израиле за Маккаби Ришон. 1 февраля он отыграл матч против Маккаби Кирьят и стал автором победного гола.
После выигранного матча Бошкович отправился на родину к своей семье, и спустя два дня застрелился.
Ранее сообщалось, что фаната Лионеля Месси покончил с собой из-за провала сборной Аргентины на ЧМ-2018.
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