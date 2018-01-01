Экс-игрок сборной Сербии по гандболу застрелился во дворе собственного дома

За два дня до самоубийства 29-летний спортсмен одержал очередную победу со своим клубом.

Экс-игрок сборной Сербии по гандболу, участник Чемпионата Европы-2016 Новак Бошкович покончил жизнь самоубийством.

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29-летний спортсмен, который не раз в своей профессиональной карьере завоевывал кубки и медали, выстрелил себе в голову во дворе собственного дома.

Новак Бошкович instagram.com/j_o_k_e_r_7/

Трагедия произошла в воскресенье, 3-го февраля, в городе Црвенка. У Новака осталась жена и пятимесячная дочь.

Новак Бошкович с дочерью instagram.com/j_o_k_e_r_7/

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Пока неизвестно, что подтолкнуло гандболиста к такому решению. Как сообщает novosti.rs, Бошкович успешно выступал в Израиле за Маккаби Ришон. 1 февраля он отыграл матч против Маккаби Кирьят и стал автором победного гола.

Новак Бошкович (справа) instagram.com/j_o_k_e_r_7/

После выигранного матча Бошкович отправился на родину к своей семье, и спустя два дня застрелился.

Ранее сообщалось, что фаната Лионеля Месси покончил с собой из-за провала сборной Аргентины на ЧМ-2018.