Переключиться на мобильную версию

Верняев может пропустить чемпионат Европы

Комментариев: 0
Гимнаст рассказал, как порвал связку на ноге.
Олег Верняев
Олег Верняев

Олимпийский чемпион украинский гимнаст Олег Верняев в своем Instagram заявил, что может пропустить чемпионат Европы-2019 из-за операции на голеностопе.

"В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе. Порвал связку выходя из автобуса. Вот тебе и гимнаст с отличной координацией.

Прошло все хорошо, уже начинаю не спеша делать процедуры. Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще уже делаем комплекс упражнений.

Когда будет первый старт? Я не знаю. Успею ли я на Чемпионат Европы, тоже не знаю. Главная цель этого года, как всегда чемпионат мира. Там попасть командой на Олимпиаду и постараться завоевать личную медаль", - написал Верняев.

Поделись:
Теги: Олег Верняев, спортивная гимнастика
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь