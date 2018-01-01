Верняев может пропустить чемпионат Европы

Гимнаст рассказал, как порвал связку на ноге.

Олимпийский чемпион украинский гимнаст Олег Верняев в своем Instagram заявил, что может пропустить чемпионат Европы-2019 из-за операции на голеностопе.

"В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе. Порвал связку выходя из автобуса. Вот тебе и гимнаст с отличной координацией.

Прошло все хорошо, уже начинаю не спеша делать процедуры. Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще уже делаем комплекс упражнений.

Когда будет первый старт? Я не знаю. Успею ли я на Чемпионат Европы, тоже не знаю. Главная цель этого года, как всегда чемпионат мира. Там попасть командой на Олимпиаду и постараться завоевать личную медаль", - написал Верняев.