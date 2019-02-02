Беленюк и Чернецкий стали чемпионами Украины по греко-римской борьбе

В Кременчуге завершился чемпионат Украины по греко-римской борьбе.

Чемпионат Украины-2019 по греко-римской борьбе прошел в Кременчуге. Участие в соревнованиях приняли порядка 200 спортсменов из разных областей Украины, которые боролись не только за победу, но и за возможность представлять Украину на чемпионатах мира и Европы.

Главный интерес вызывали олимпийские категории, особенно напряженная борьба была в категории 60 кг. Чемпионом стал Жора Абовян, который в финале со счетом 8:6 одолел бронзового призера ЧМ-18 Ленура Темирова. Еще один титулованный борец в этой категории – Дмитрий Цымбалюк – завоевал бронзу.

Жора Абовян - чемпион Украины (60 кг) facebook.com/greco.rome

В категории до 67 кг победил Парвиз Насибов, который в финале одолел Дмитрия Демянкова по последнему активному действию (счет в финале 5:5). В категории до 77 кг победу одержал опытный спортсмен Николай Дараган.

Парвиз Насибов стал чемпионом в категории до 67 кг facebook.com/greco.rome

Захватывающим был финальный поединок в категории 87 кг, где встретились вице-чемпион мира среди взрослых и олимпийский призер Жан Беленюк и чемпиона мира среди молодежи Семен Новиков. Беленюк в полуфинале получил рассечение и выступал с повязкой на голове, но это не помешало ему выиграть со счетом 3:1.

Николай Крысов стал чемпионом в категории до 97 кг, выиграв 11:4 у Евгения Саветы, а Александр Чернецкий в очередной раз стал чемпионом Украины в категории до 130 кг, выиграв в финале у Николая Кучмия.

В неолимпийских категориях чемпионами Украины стали Влад Коростылев (55 кг), Насурлах Насибов (63 кг), Игорь Бычков (72 кг) и Ярослав Фильчаков (82 кг).