Переключиться на мобильную версию

Беленюк и Чернецкий стали чемпионами Украины по греко-римской борьбе

Комментариев: 1
В Кременчуге завершился чемпионат Украины по греко-римской борьбе.
Жан Беленюк - чемпион Украины в категории 87 кг
Жан Беленюк - чемпион Украины в категории 87 кг
facebook.com/greco.rome

Чемпионат Украины-2019 по греко-римской борьбе прошел в Кременчуге. Участие в соревнованиях приняли порядка 200 спортсменов из разных областей Украины, которые боролись не только за победу, но и за возможность представлять Украину на чемпионатах мира и Европы.

Главный интерес вызывали олимпийские категории, особенно напряженная борьба была в категории 60 кг. Чемпионом стал Жора Абовян, который в финале со счетом 8:6 одолел бронзового призера ЧМ-18 Ленура Темирова. Еще один титулованный борец в этой категории – Дмитрий Цымбалюк – завоевал бронзу.

Жора Абовян - чемпион Украины (60 кг)
Жора Абовян - чемпион Украины (60 кг)
facebook.com/greco.rome

В категории до 67 кг победил Парвиз Насибов, который в финале одолел Дмитрия Демянкова по последнему активному действию (счет в финале 5:5). В категории до 77 кг победу одержал опытный спортсмен Николай Дараган.

Парвиз Насибов стал чемпионом в категории до 67 кг
Парвиз Насибов стал чемпионом в категории до 67 кг
facebook.com/greco.rome

Захватывающим был финальный поединок в категории 87 кг, где встретились вице-чемпион мира среди взрослых и олимпийский призер Жан Беленюк и чемпиона мира среди молодежи Семен Новиков. Беленюк в полуфинале получил рассечение и выступал с повязкой на голове, но это не помешало ему выиграть со счетом 3:1.

Николай Крысов стал чемпионом в категории до 97 кг, выиграв 11:4 у Евгения Саветы, а Александр Чернецкий в очередной раз стал чемпионом Украины в категории до 130 кг, выиграв в финале у Николая Кучмия.

В неолимпийских категориях чемпионами Украины стали Влад Коростылев (55 кг), Насурлах Насибов (63 кг), Игорь Бычков (72 кг) и Ярослав Фильчаков (82 кг).  

Поделись:
Теги: Жан Беленюк, греко-римская борьба, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: sport.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
    02.02.2019, 09:58
Оценка:  0
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи BB Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю..>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь