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Свитолина и Бех стали героинями эротического календаря для мужского журнала

Комментариев: 2
Украинские спортсменки появились на календаре для популярного мужского журнала.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и известная легкоатлетка Марина Бех стали участницами фотосесии для эротического календаря популярного мужского журнала XXL.

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Издание подготовило специальный календарь, где известные украинки позировали в ванной, представляя различные месяца года.

Свитолина стала героиней июльской страницы календаря. Спортсменка позировала в ванной с теннисными мячами и была одета в латексный черный купальник.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
xxl.ua

А вот Бех представляет август. Легкоатлетка в роскошном кружевном белье красного цвета лежит в пустой ванной.

Марина Бех
Марина Бех
xxl.ua

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Кроме того, первая ракетка Украины попала на обложку календаря. Календарь в качестве подарка могут получить все читатели журнала XXL вместе с новым номером январь-февраль.

Элина Свитолина на обложке журнала
Элина Свитолина на обложке журнала
xxl.ua

Отметим, что Свитолина уже принимала участие в пикантной фотосессии XXL и была на обложке журнала.

Вашему вниманию также самые горячие фотографии Элины Свитолиной.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Марина Бех, легкая атлетика, фото, фотосессия, календарь, мужской журнал XXL
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Комментариев (2)
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Boxerogos    25.01.2019, 19:38
Оценка:  0
Boxerogos
Свитолиной теннис нах не нужен,ведь там надо много бегать чтобы выиграть...А так,присела,раздвинула ноги,встала раком,показала сиськи,обнажила жoпу,поделилась как eбётся с нигрой...И ВСЁ!Бабло в кармане!
гость  (аноним)  25.01.2019, 18:57
Оценка:  0
гость
Свитолина меняет профессию? Не модель она!!!
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