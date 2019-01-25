Свитолина и Бех стали героинями эротического календаря для мужского журнала

Украинские спортсменки появились на календаре для популярного мужского журнала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и известная легкоатлетка Марина Бех стали участницами фотосесии для эротического календаря популярного мужского журнала XXL.

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Издание подготовило специальный календарь, где известные украинки позировали в ванной, представляя различные месяца года.

Свитолина стала героиней июльской страницы календаря. Спортсменка позировала в ванной с теннисными мячами и была одета в латексный черный купальник.

Элина Свитолина xxl.ua

А вот Бех представляет август. Легкоатлетка в роскошном кружевном белье красного цвета лежит в пустой ванной.

Марина Бех xxl.ua

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Кроме того, первая ракетка Украины попала на обложку календаря. Календарь в качестве подарка могут получить все читатели журнала XXL вместе с новым номером январь-февраль.

Элина Свитолина на обложке журнала xxl.ua

Отметим, что Свитолина уже принимала участие в пикантной фотосессии XXL и была на обложке журнала.

Вашему вниманию также самые горячие фотографии Элины Свитолиной.