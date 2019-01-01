Визначені фіналісти міжнародного турніру з кросфіту Kyiv Battle 2019

Змагання відбуватимуться протягом двох днів 2 та 3 лютого у Києві.

Турнірну таблицу третього міжнародного турніру Kyiv Battle 2019 у категорії “Професіонали” очолили Ульдіс Упеніекс серед чоловіків та Марина Феденко серед жінок. У категорії “Аматори”: Дмитро Шматко та Яна Тоцька.

Спортсмени пройшли декілька етапів змагань: реєстрація на турнір та два онлайн - відбори, за результатами яких до фіналу увійшли 60 професіоналів (серед них й учасники, які мають Wild Card) та 60 аматорів. Wild card отримали атлети, які під час минулорічного турніру зайняли з 1 по 10 місце серед чоловіків в категорії “Професіонали”, та з 1 по 5 місце серед жінок у цій же категорії.

Ознайомитись із детальним списком фіналістів можна на офіційному сайті змагання за посиланням

Атлети будуть боротися за звання кращого кросфіт - атлета Kyiv Battle 2019, а також за призовий фонд, який цього року складає 160 000 гривень та річний контракт з титульним спонсором Reebok.

Оцінювати учасників і визначати переможців у категоріях “Професіонали” та “Любителі” будуть незалежні судді. Третій рік поспіль головним суддею змагань призначений п’ятикратний чемпіон України з пауерліфтингу Антон Галагуз.

Змагання відбуватимуться протягом двох днів 2 та 3 лютого у столичному виставковому центрі “АККО Інтернешнл”, на трибунах якого зберуться понад 2 000 глядачів. Стати свідком боротьби за звання кращого кросфітера може кожен, адже вхід для глядачів вільний.