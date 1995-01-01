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Мужская и женская сборные Украины по волейболу вышли на ЧЕ

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Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на чемпионат Европы.
Мужская и женская сборные Украины по волейболу вышли на ЧЕ

Женская сборная Украины по волейболу в Запорожье уверенно обыграла Черногорию и обеспечила себе путевку на чемпионат Европы-2019. Самым результативным игроком матча стала Олеся Рехлюк, которая набрала 20 очков.

Украина сыграет на чемпионате Европы в восьмой раз в своей истории. Лучшим результатом является третье место в 1993 году. На прошлом чемпионате Европы в 2017 году Украина заняла 13-е место.

Финальная часть чемпионата Европы-2019 с 23 августа по 8 сентября пройдет в четырех странах — Турции, Польше, Чехии и Венгрии.

Вслед за женской сборной мужская сборная Украины по волейболу досрочно выполнила задачу выхода в финальную часть Евро-2019.

В пятом матче отбора против Македонии в Запорожье "сине-желтые" выиграли 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23).  Таким образом, у Украины уже 14 очков, что позволило ей досрочно выиграть группу.

Для мужской сборной Украины выход на чемпионат Европы стал пятым в истории и первым с 2005 года. Ранее сине-желтая сборная играла на Евро в 1993, 1995, 1997 и 2005 годах.

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Теги: волейбол
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