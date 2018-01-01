Александр Усик и ОИ-2018: что искали украинцы в интернете в 2018 году

Google рассказал о самых трендовых и популярных запросах 2018 года.

Приложение Google Trends предоставило информацию о том, какие запросы пользователей в поисковой системе стали самыми популярными в уходящем 2018-м году.

Самым трендовым запросом года стал Чемпионат мира по футболу, который проходил в России. Эта тенденция характерна не только для пользователей из Украины, но и для всего мира.

ЧМ-2018 - единственное спортивное событие, которое вошло в топ-10 самых популярных мировых запросов.

А вот украинцев из спортивных событий в 2018-м году интересовал не только футбол. Десятку трендовых запросов замкнула зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане.

Самым востребованным украинским спортсменом в 2018-м году стал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. В номинации "Персона года" боксер занял 8-е место и стал единственным спортсменом, попавшим в топ-10 индивидуальных запросов.

В десятке самых популярных людей в мире не нашлось места спортсменам, поэтому Google создал отдельный список для атлетов. Возглавил рейтинг баскетболист Кливленд Кавальерс Тристан Томпсон, но причиной тому стали вовсе не его спортивные достижения, а личная жизнь спортсмена.

Предлагаем Вашему вниманию список самых популярных спортсменов по запросам в Google:

1. Тристан Томпсон

2. Алексис Санчес

3. Линдси Вонн

4. Шон Уайт

5. Хабиб Нурмагомедов

6. Кавай Леонард

7. Наоми Осака

8. Филиппе Коутиньо

9. Конор Макгрегор

10. Гарри Кейн

Именно таким был 2018 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.