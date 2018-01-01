Сборная Украины по футзалу узнала своего первого соперника по группе

Матчи Группы 2 пройдут в Украине.

Сегодня, 12 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первых двух раундов европейского отбора на чемпионат мира-2020. Так как сборная Украины по футзалу занимает 5-ю строку в рейтинге, то они начнут со основного (второго) раунда квалификации.

Состав групп выглядит таким образом:

Предварительный раунд:

Группа А: Латвия, Англия, Кипр, Гибралтар.

Группа В: Беларусь, Норвегия, Косово, Андорра.

Группа С: Македония, Албания, Греция, Сан-Марино.

Группа D: Грузия, Дания, Германия, Израиль.

Группа Е: Бельгия, Швеция, Армения, Мальта.

Группа F: Босния и Герцеговина, Турция, Швейцария, Шотландия.

Группа G: Голландия, Черногория, Болгария, Эстония.

Группа Н: Финляндия, Молдова, Уэльс, Северная Ирландия.

Основной раунд

Группа 1: Испания, Польша, победитель группы D, вторая команда группы Н.

Группа 2: Украина, Словения, победитель группы С, вторая команда группы В.

Группа 3: Азербайджан, Словакия, победитель группы H, вторая команда группы G.

Группа 4: Италия, Венгрия, победитель группы B, вторая команда группы А.

Группа 5: Казахстан, Румыния, победитель группы G, вторая команда группы С.

Группа 6: Сербия, Франция, победитель группы Е, вторая команда группы F.

Группа 7: Россия, Хорватия, победитель группы F, вторая команда группы Е.

Группа 8: Португалия, Чехия, победитель группы А, вторая команда группы D.

Поединки предварительной стадии будут сыграны с 29 января по 3 февраля 2019 года. Основной раунд пройдет 22-27 октября того же года, а матчи Группы 2 состоятся в Украине.

Сборные, которые заняли первые и вторые места в своих группах, выйдут в элит-раунд, где их распределят на 4 группы по 4 команды.

Победители квартетов напрямую отправятся на мундиаль, а сборные, занявшие вторые места, будут пробиваться через плей-офф, где будет разыграно еще два билета на чемпионат мира.

Поединки элит-раунда состоятся 28 января – 2 февраля 2020 года. Стыковые матчи – 9 и 12 апреля 2020 года.