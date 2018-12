О'Салливан выиграл рекордный 19 мэйджор

Ронни О'Салливан победил представителя Северной Ирландии Марка Аллена в финале чемпионата Великобритании со счетом 10:6.

Англичанин завоевал трофей в седьмой раз. Теперь на счету Ронни 19 побед на мэйджорах.

🚀 Ronnie O’Sullivan wins the UK Championship!



UK Champ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Masters 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

World Champ 🏆🏆🏆🏆🏆



A record breaking 19 majors for the best player to ever pick up a cue 👏 pic.twitter.com/F9ObeSQeYm