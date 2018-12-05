Будь розумним, активним, творчим! Будь Cool Games!

Сотні дітей стягувалися до спортивного комплексу "Меридіан" зранку 4 грудня. Саме там і саме в цей день відбувалися вирішальні змагання командних ігор Cool Games серед школярів.

Як повідомлялося раніше, участь у змаганнях брали 550 дівчат і хлопців із 24 регіонів України та міста Києва, які виявляли сильнішого та найспритнішого в естафетах та рухливих командних іграх. Кожна команда складається з 22 учнів і учениць у трьох вікових категоріях 9-10 років, 11-13 та 14-17 років.

Цей захід зібрав чимало поважних гостей: міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, заступник міністра освіти і науки, президент Учнівської федерації шкільного спорту Роман Греба, народний депутат, президент Всеукраїнської футбольної Асоціації студентів Іван Крулько, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадим Стеценко,.

- Нам потрібно, щоб в новій українській школі урок фізкультури був також крутим. Був таким, де цікаво. Я дуже рада, що тут є багато педагогів, вчителів, тренерів. Тих, хто знають та вміють зробити урок фізкультури цікавим. Нам потрібна школа, де вчитись буде цікаво і буде радісно займатися спортом і фізкультурою, - зазначила у вступному слові Лілія Гриневич.

Після цього слово взяв міністр молоді та спорту Ігор Жданов:

- Дуже приємно брати участь у такому класному, цікавому і крутому заході. Ви пройшли дуже великий шлях, щоб сьогодні опинитися тут, у цій залі. Ви змагалися у своїх регіонах, змагалися в «Артеці», в МТА. Виборювали путівки сюди. І 12 найкращих команд тут. Сьогодні ми дізнаємося переможців. Я бажаю усім чесної і спортивної боротьби. Дуже класна ідея, тому що уроки фізкультури дійсно повинні бути цікавими. Без цього ми не виростимо здорову націю. Я вдячний усім вчителям фізкультури та пані Міністру за те, що вона зі своєю командою започаткувала цей захід, - сказав Жданов.

Після вітальних слів пролунав Гімн України, а ведучі представили спортсменів заходу. Це бронзовий призер Олімпійських Ігор 2008 року зі стрибків у воду Ілля Кваша, чемпіонка світу з вейкбордінгу серед юніорів Анастасія Пономаренко, п’ятиразова чемпіонка світу з воркауту серед дорослих спортсменів Ніколь Князева.

Далі учасники разом із відомим шоуменом Олександром Педаном провели розминку. Вже після неї рушили до найголовнішого етапу, який включав у себе змагання в естафетах та рухливих командних іграх "Біатлон", "Гулівер", "Конвеєр", "Флеш", "Дід Мазай і зайці", "Переправа", "Володар перстнів" та інші.

За підсумками змагань було визначено переможців, які отримали кубки, медалі й призи. Переможцями в першому і другому вікових дивізіонах стала команди Волинської області, у третьому віковому дивізіоні - Рівненська область. Всі області-переможці отримають необхідний інвентар для проведення змагань у майбутньому.

Нагадаємо, що головний приз згідно із регламентом змагань отримувала команда-переможець третього вікового дивізіону (14–17 років). Юні спортсмени з Рівненської області здобули право участі в World ISF Educational Games (м.м. Афіни – Олімпія, Греція, 27 березня – 02 квітня 2019 року).

Другий головний приз: 4 дівчини, які посіли друге місце в 3 віковому дивізіоні (Вінницька обл.) їдуть до Парижа, аби взяти участь у програмі "She runs" (11-15 березня 2019 року). Захід запроваджено за підтримки Європейського Союзу та під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту. Ця програма присвячена Міжнародному жіночому дню.

Суперкубок чемпіона, незалежно від вікової категорії, виборола команда Волинської обл.

Але, мабуть, найголовніший приз – це емоції та жага до спорту, які сотні дітей здобули, завдяки участі у змаганнях Cool Games. Залишається сподіватися, що такі заходи стануть хорошою традицією в українських навчальних закладах.