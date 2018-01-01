Мотор потерпел шестое поражение в Лиге чемпионов

Запорожцы уступили загребской команде.

Мотор в гостевом матче проиграл Загребу со счетом 27:25 в рамках 10-го тура гандбольной Лиги чемпионов.

К перерыву хорватская команда вела с преимуществом в три мяча, однако во второй половине встречи Мотор не позволил сопернику увеличить отрыв в счете.

Для запорожской команды это шестое поражение в нынешнем розыгрыше. Мотор все еще имеет в актив 7 очков, лишь на один балл опережая два последних клуба в группе.

Следующий поединок украинцы сыграют в понедельник, 10 декабря, против немецкого Фленсбурга-Хандевитта.

Турнирная таблица: ПСЖ – 16, Сегед – 15, Фленсбург-Хандевитт – 10, Загреб – 8, Нант – 8, Мотор – 7, Скьерн – 6, Целе – 6.

Напомним, что в прошлом матче Мотор добыл победу над Целье в Лиге чемпионов.