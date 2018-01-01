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За кого болели украинцы в 2018 годуPR

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Эксперты определили самые популярные спортивные события среди украинцев.
За кого болели украинцы в 2018 году

Уходящий год был богат на яркие спортивные события. Многие из них заставили сильно поволноваться болельщиков, но некоторые принесли особую гордость.

Специалисты “Фаворит Спорт“ проанализировали спортивный 2018 год с участием наших спортсменов, и определили, с кем оставались украинцы не только душой, но и гривной.

Александр Усик – Тони Белью (бокс)

Недавний поединок Александра стал самым популярным спортивным событием года. Этот бой собрал максимальное количество ставок среди украинцев. Даже по сравнению с поединком Кличко – Джошуа (2017 год), число прогнозов увеличилось на 15%.

И хотя симпатии украинцев были на стороне Усика в пропорции 65:35, по мнению аналитиков, многие делали свой прогноз “на удачу“, так как коэффициент на победу англичанина составлял 1 к 5.

Так, средняя ставка на победу Александра составляла 500 грн, в то время как на Тони – менее 50 грн.

Слоан Стивенс – Элина Свитолина (теннис)

Изначально прогнозы экспертов относительно победителя финала WTA были на стороне американки - 1,75. Шансы украинской теннисистки расценивались чуть скоромнее – 2,1.

Однако предматчевые расклады никак не повлияли на общую уверенность наших болельщиков в Элину. Еще до старта, 65% всех прогнозов были сделаны на победу украинки. Во время самой игры эта величина достигла 85%.

Средняя ставка была на уровне с боксерским поединком Усика – более 500 грн.

Албания – Украина (футбол)

Товарищеская игра сборных примечательна одной из самых высоких активностей болельщиков в 2018 году, хотя и не достигла показателей поединков Усика и Свитолиной.

В победе сборной не сомневались 83% украинцев, а средняя величина ставки составила 300 грн.

Как отмечают аналитики “Фаворит Спорт“, многие болельщики также угадали, что в матче обязательно отличится Андрей Ярмоленко, что и произошло - дважды. Напомним, игра завершилась победой украинцев 4:1, а самый крупный выигрыш за результативность Андрея составил 7 500 грн.

“В 2018 году украинцы еще активнее поддерживали наших спортсменов – благо с каждым разом поводов для этого у них становится все больше. В этом году к футболу и боксу активно подключились теннис и баскетбол, -  отметили в компании “Фаворит Спорт“. – Однако прошлогодний “хедлайнер“ - бой Кличко – Джошуа по-прежнему вне конкуренции по средней ставке – почти 1 000 грн.

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Теги: букмекеры, прогнозы на спорт
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