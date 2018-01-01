За кого болели украинцы в 2018 году

Эксперты определили самые популярные спортивные события среди украинцев.

Уходящий год был богат на яркие спортивные события. Многие из них заставили сильно поволноваться болельщиков, но некоторые принесли особую гордость.

Специалисты “Фаворит Спорт“ проанализировали спортивный 2018 год с участием наших спортсменов, и определили, с кем оставались украинцы не только душой, но и гривной.

Александр Усик – Тони Белью (бокс)

Недавний поединок Александра стал самым популярным спортивным событием года. Этот бой собрал максимальное количество ставок среди украинцев. Даже по сравнению с поединком Кличко – Джошуа (2017 год), число прогнозов увеличилось на 15%.

И хотя симпатии украинцев были на стороне Усика в пропорции 65:35, по мнению аналитиков, многие делали свой прогноз “на удачу“, так как коэффициент на победу англичанина составлял 1 к 5.

Так, средняя ставка на победу Александра составляла 500 грн, в то время как на Тони – менее 50 грн.

Слоан Стивенс – Элина Свитолина (теннис)

Изначально прогнозы экспертов относительно победителя финала WTA были на стороне американки - 1,75. Шансы украинской теннисистки расценивались чуть скоромнее – 2,1.

Однако предматчевые расклады никак не повлияли на общую уверенность наших болельщиков в Элину. Еще до старта, 65% всех прогнозов были сделаны на победу украинки. Во время самой игры эта величина достигла 85%.

Средняя ставка была на уровне с боксерским поединком Усика – более 500 грн.

Албания – Украина (футбол)

Товарищеская игра сборных примечательна одной из самых высоких активностей болельщиков в 2018 году, хотя и не достигла показателей поединков Усика и Свитолиной.

В победе сборной не сомневались 83% украинцев, а средняя величина ставки составила 300 грн.

Как отмечают аналитики “Фаворит Спорт“, многие болельщики также угадали, что в матче обязательно отличится Андрей Ярмоленко, что и произошло - дважды. Напомним, игра завершилась победой украинцев 4:1, а самый крупный выигрыш за результативность Андрея составил 7 500 грн.

“В 2018 году украинцы еще активнее поддерживали наших спортсменов – благо с каждым разом поводов для этого у них становится все больше. В этом году к футболу и боксу активно подключились теннис и баскетбол, - отметили в компании “Фаворит Спорт“. – Однако прошлогодний “хедлайнер“ - бой Кличко – Джошуа по-прежнему вне конкуренции по средней ставке – почти 1 000 грн.