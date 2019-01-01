Мотор добыл победу над Целье в Лиге чемпионов

Украинский клуб поднялся на пятое место в своей группе.

Запорожский Мотор одержал третью победу в групповом турнире мужской Лиги чемпионов. В матче девятого тура группы В Мотор на своей площадке взял верх над словенским клубом Целье - 36:27.

Серьезную заявку на победу подопечные Николая Степанца сделали в первом тайме, сбежав от Целе на 6 мячей. После перерыва Мотор довел отрыв в счете до 10 мячей и без проблем сохранил комфортное преимущество.

Победа над Целе позволила Мотору подняться на пятое место в группе B. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут шесть лучших команд.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор 1 декабря на выезде сыграет с ППД Загреб.

Мотор (Украина) – Целе (Словения) – 36:27 (18:12)

Мотор: Геннадий Комок, Антон Терехов; Борис Пуховский (45 голов в Лиге чемпионов), Павел Пачовски (24), Артем Козакевич (33), Айденас Малашинскас (47), Максим Бабичев (24), Жарко Пешевски (14), Захар Денисов (21), Игорь Сорока (16), Юрий Кубатко (14), Алексей Шинкель (7), Евгений Буйненко (9), Владислав Донцов (5), Матеуш Кус, Сергей Шельменко, Дмитрий Дорощук (5).

Турнирная таблица: ПСЖ – 16, Сегед – 15, Нант – 8, Фленсбург-Хандевитт – 8, Мотор – 7, Целе – 6, Скьерн – 6, ППД Загреб – 6.