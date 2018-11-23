В Киеве пройдет чемпионат области по тайландскому боксу муей-тай
Турнир пройдет с 22 по 25 ноября.
250 бійців із 10 регіонів України та збірна Молдови, візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Київської області з таїландського боксу 22–25 листопада.
Медіа-партнери заходу: UA:Перший, ХSPORT, iSport.ua, bigmir)net.
Місце проведення: спортивний комплекс Київського національного університету будівництва та архітектури, вул. Освіти, 3.
Офіційне відкриття змагань – 23 листопада, п’ятниця, о 14.00.
Програма змагань:
23.11.2018 – 10:00–14:00 – попередні поєдинки
14:00–15:00 – церемонія відкриття змагань
15:00–18:00 – попередні поєдинки
24.11.2018 – 10:00–16:00 – чвертьфінальні та півфінальні поєдинки
25.11.2018 – 10:00–18:00 – фінальні поєдинки, церемонія нагородження переможців
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