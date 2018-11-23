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В Киеве пройдет чемпионат области по тайландскому боксу муей-тай

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Турнир пройдет с 22 по 25 ноября.
В Киеве пройдет чемпионат области по тайландскому боксу муей-тай

250 бійців із 10 регіонів України та збірна Молдови, візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Київської області з таїландського боксу 22–25 листопада.

Медіа-партнери заходу: UA:Перший, ХSPORT, iSport.ua, bigmir)net.  

Місце проведення: спортивний комплекс Київського національного університету будівництва та архітектури, вул. Освіти, 3.

Офіційне відкриття змагань – 23 листопада, п’ятниця, о 14.00.

Програма змагань:

23.11.2018 – 10:00–14:00 – попередні поєдинки

                      14:00–15:00 – церемонія відкриття змагань

                      15:00–18:00 – попередні поєдинки

24.11.2018 – 10:00–16:00 – чвертьфінальні та півфінальні поєдинки

25.11.2018 – 10:00–18:00 – фінальні поєдинки, церемонія нагородження переможців     

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