В Киеве пройдет чемпионат области по тайландскому боксу муей-тай

Турнир пройдет с 22 по 25 ноября.

250 бійців із 10 регіонів України та збірна Молдови, візьмуть участь у Відкритому чемпіонаті Київської області з таїландського боксу 22–25 листопада.

Медіа-партнери заходу: UA:Перший, ХSPORT, iSport.ua, bigmir)net.

Місце проведення: спортивний комплекс Київського національного університету будівництва та архітектури, вул. Освіти, 3.

Офіційне відкриття змагань – 23 листопада, п’ятниця, о 14.00.

Програма змагань:

23.11.2018 – 10:00–14:00 – попередні поєдинки

14:00–15:00 – церемонія відкриття змагань

15:00–18:00 – попередні поєдинки

24.11.2018 – 10:00–16:00 – чвертьфінальні та півфінальні поєдинки

25.11.2018 – 10:00–18:00 – фінальні поєдинки, церемонія нагородження переможців