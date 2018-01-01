В Казахстане убили чемпиона по дзюдо

Трагедия в мире спорта.

В Казахстане трагически погиб дзюдоист Жасулан Абиев.

12 ноября Абиев пошел на угольный разрез Каражыра в городе Семей, где по информации свидетелей, подрался с неизвесным мужчиной в очереди. Тот нанес дзюдоисту удар по голове, который оказалася смертельным.

Предполагаемому убийце грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Это уже не первая трегедия в Казахстане. Ранее там убили призера Олимпиады, фигуриста Дениса Тена.