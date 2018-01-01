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В Казахстане убили чемпиона по дзюдо

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Трагедия в мире спорта.
Жасулан Абиев
Жасулан Абиев
www.instagram.com/judo_kazakhvines

В Казахстане трагически погиб дзюдоист Жасулан Абиев.

12 ноября Абиев пошел на угольный разрез Каражыра в городе Семей, где по информации свидетелей, подрался с неизвесным мужчиной в очереди. Тот нанес дзюдоисту удар по голове, который оказалася смертельным. 

Предполагаемому убийце грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Это уже не первая трегедия в Казахстане. Ранее там убили призера Олимпиады, фигуриста Дениса Тена.

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Теги: дзюдо, убийство
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Источник: factum.kz

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