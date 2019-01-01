Ризатдинова снялась в кинокомедии

Бронзовая призерка Олимпиады получила роль в кино.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова снялась в украинской кинокомедии “Продюсер“.

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Звездная гимнастка получила роль тренера в спортклубе, которая горячо защищает честь поклонниц фитнеса от одного наглого персонажа.

“Мне было интересно попробовать себя в кино, и мои ожидания оправдались - все очень понравилось. Сначала я даже волновалась, поскольку не знала, что и как будет происходить, но коллектив на съемочной площадке оказался настолько дружным, что все мои страхи быстро улетучились.

Спасибо всей команде и особенно режиссеру фильма, который очень помогал и поддерживал меня во время съемок. После такого удачного первого опыта хочется сниматься в кино еще и еще. Теперь ждем премьеру“, - сказала Ризатдинова.