В страшном ДТП погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

Еще один известный рукоборец Олег Жох - в реанимации.

Сегодня, 14 ноября, в смертельном дорожно-транспортном происшествии на автодороге “Киев-Чоп“ под Ровно погиб знаменитый украинский богатырь Андрей Пушкарь.

Читай также: Чемпионка Европы по плаванию погибла во время пожара

По предварительной информации, Пушкарь находился за рулем автомобиля Citroen.

Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель и пассажир фургона погибли на месте.

Кроме Пушкаря, в аварии погиб отец еще одного известного спортсмена - Олега Жоха. Сам Жох находится в реанимации.