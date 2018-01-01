Переключиться на мобильную версию

В страшном ДТП погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

Комментариев: 0
Еще один известный рукоборец Олег Жох - в реанимации.
Андрей Пушкарь
Андрей Пушкарь
armpower.net

Сегодня, 14 ноября, в смертельном дорожно-транспортном происшествии на автодороге “Киев-Чоп“ под Ровно погиб знаменитый украинский богатырь Андрей Пушкарь.

Читай также: Чемпионка Европы по плаванию погибла во время пожара

По предварительной информации, Пушкарь находился за рулем автомобиля Citroen. 

Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель и пассажир фургона погибли на месте.

Кроме Пушкаря, в аварии погиб отец еще одного известного спортсмена - Олега Жоха. Сам Жох находится в реанимации.

Поделись:
Теги: армреслинг, Андрей Пушкарь, Олег Жох
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.0352.ua
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь