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Сборная Украины по футзалу проведет два домашних матча с чемпионом Европы

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Встречи пройдут 4-5 декабря в Запорожье.
Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу
unn.com.ua

Украинские болельщики получат возможность поддержать национальную сборную по футзалу в спаррингах с одной из сильнейших команд мира.

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Сборная Португалии посетит Украину 4-5 декабря.

“Сине-желтые“ проведут с португальцами два поединка в Запорожье во дворце спорта Юность. Обе встречи начнутся в 17.30, сообщает пресс-служба ассоцации футзала Украины.

Поддержать нашу футзальную сборную и вживую понаблюдать за игрой сможет каждый желающий. Для этого надо приобрести билеты в кассах дворца спорта Юность или по ссылке.

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Теги: футзал, сборная Украины по футзалу
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Источник: ffu.ua

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