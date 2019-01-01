Сборная Украины по футзалу проведет два домашних матча с чемпионом Европы
Встречи пройдут 4-5 декабря в Запорожье.
Украинские болельщики получат возможность поддержать национальную сборную по футзалу в спаррингах с одной из сильнейших команд мира.
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Сборная Португалии посетит Украину 4-5 декабря.
“Сине-желтые“ проведут с португальцами два поединка в Запорожье во дворце спорта Юность. Обе встречи начнутся в 17.30, сообщает пресс-служба ассоцации футзала Украины.
Поддержать нашу футзальную сборную и вживую понаблюдать за игрой сможет каждый желающий. Для этого надо приобрести билеты в кассах дворца спорта Юность или по ссылке.
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