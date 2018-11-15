Крупнейшему информационно-развлекательному порталу Украины bigmir)net исполняется 18 лет

Портал занимает лидирующие позиции среди ведущих ресурсов укрнета и пользуется неизменной популярностью читательской аудитории.

15 ноября 2018 года один из крупнейших информационно-развлекательных порталов Украины bigmir)net отмечает свой 18-й день рождения!

Уже без малого два десятка лет bigmir)net занимает лидирующие позиции среди ведущих ресурсов укрнета и пользуется неизменной популярностью читательской аудитории, которая обусловлена интересным и актуальным контентом, сервисами и разнообразием тем и новостей, собранных на одном портале.

Портал включает в себя большие информационные разделы, такие, как Ivona, Спорт, Афиша, Финансы, Техно и другие. А также сервисы – Рейтинг сайтов, Почта, Погода.

Журналисты и редакторы портала ежедневно публикуют около 300 материалов. Команда портала – молодые, современные и амбициозные ребята, которые успешно сочетают традиции и стандарты с актуальными модными трендами.

Интересно, что:

- сайт читают в 218 странах, из 14 943 населенных пункта по всему миру. Не только из Украины (43% посетителей) и стран Европейского союза и бывшего СНГ, но и экзотических стран, таких, как и Гвинея Бисау или Уганда;

- в Украине сайт наиболее популярен в центральной части и юго-восточных областях. После Киева (20% посетителей) и его области больше всего сайт посещают жители Днепропетровской и Харьковской областей;

- в месяц у сайта более 6 000 000 пользователей, которые совершают более 43 000 000 просмотров страниц;

- 57% пользователей заходят на сайт с мобильных устройств (из них 20% устройства Apple и 80% устройства на Android);

- ежемесячно в почтовом сервисе сайта регистрируется более 33 000 новых пользователей;

- в социальной сети Facebook в группах всех разделов сайта более 90 000 подписчиков.

В ближайшее время, следуя актуальным мировым тенденциям в сфере контентных онлайн проектов, bigmir)net готовит полномасштабное обновление.

Планируется самое крупное изменение портала с момента его запуска в 2000 году: учтены все современные тенденции онлайн, повышено удобство использования портала читателями и открыты новые возможности для рекламодателей.

Обновление сайта стало частью новой концепции бренда bigmir)net. Новый слоган портала “Этот большой и прекрасный мир!“ полноценно нашел отражение в богатом рубрикаторе. Визуальное представление и организация информации портала максимально направлены на взаимодействие с читателем.

Портал входит в состав медийных брендов UMH Group с декабря 2013 года.