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Усик - второй украинский спортсмен по количеству подписчиков в Instagram

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Боксер обошел Александра Зинченко.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после яркой победы над Тони Беллью вышел на второе место среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в соцсети Instagram. 

На первом месте идет еще один боксер - Василий Ломаченко, на третье опустился футболист Александр Зинченко.

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Теги: футбол, бокс, Александр Усик, Александр Зинченко, Василий Ломаченко
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Источник: twitter.com

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