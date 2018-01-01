Усик - второй украинский спортсмен по количеству подписчиков в Instagram
Боксер обошел Александра Зинченко.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после яркой победы над Тони Беллью вышел на второе место среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в соцсети Instagram.
🔥🔝🔟 Ukrainian athletes in Instagram 🇺🇦https://t.co/wKL6XNgTrd pic.twitter.com/ueW2TVNbII— AREDI (@AREDI_sma) 11 сентября 2018 г.
На первом месте идет еще один боксер - Василий Ломаченко, на третье опустился футболист Александр Зинченко.
Полная версия правил