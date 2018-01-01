Усик - второй украинский спортсмен по количеству подписчиков в Instagram

Боксер обошел Александра Зинченко.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после яркой победы над Тони Беллью вышел на второе место среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в соцсети Instagram.

На первом месте идет еще один боксер - Василий Ломаченко, на третье опустился футболист Александр Зинченко.