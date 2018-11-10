Украинцы привезли пять медалей с чемпионата мира по самбо

Из них - два золота.

Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин стартовал в румунском Бухаресте.

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Вчера, 9 ноября украински спортсмены завоевали пять наград, взяв две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

В боевом самбо у Украины два золота: победили Владислав Руднев (до 74 кг) и Анатолий Волошинов (до 100 кг).

Серебро завоевали Александр Воропаев (до 57 кг) и Анастасия Шевченко (до 60 кг). Бронза на счету Натальи Смаль (до 72 кг).