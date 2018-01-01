Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией
Сборная Украины по футзалу провела во Франции первый из двух запланированных контрольных матчей в рамках подготовки к следующему сезону.
Матч завершился вничью, однако наша команда не отличилась голами - автогол забил голкипер французской сборной.
Товарищеский матч. Франция - Украина 1:1
Голы: Харун (25 АГ), Мухудин (34)
Франция: Харун, Бельхадж, Айгуне, Мохаммед, Мухудин - Дуро, Кебе, Рамирез, Де Са Андраде, Н'Гала, Алла, Грассо, Льютин, Сумаре
Украина: Литвиненко, Сорокин, Журба, Белоцеркивец, Еремин - Ципун, Легендзевич, Радевич, Микитюк, Грицына, Фаренюк, Корсун, Педяш, Шотурма
Предупреждение: Бельхадж (24), Харун (35)
Ранее сообщалось, что легендарный защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос забил два крутых гола за японскую команду по футзалу.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил