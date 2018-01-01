Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией

Сборная Украины по футзалу под руководством Александра Косенко готовится к старту нового сезона.

Сборная Украины по футзалу провела во Франции первый из двух запланированных контрольных матчей в рамках подготовки к следующему сезону.

Матч завершился вничью, однако наша команда не отличилась голами - автогол забил голкипер французской сборной.

Товарищеский матч. Франция - Украина 1:1

Голы: Харун (25 АГ), Мухудин (34)

Франция: Харун, Бельхадж, Айгуне, Мохаммед, Мухудин - Дуро, Кебе, Рамирез, Де Са Андраде, Н'Гала, Алла, Грассо, Льютин, Сумаре

Украина: Литвиненко, Сорокин, Журба, Белоцеркивец, Еремин - Ципун, Легендзевич, Радевич, Микитюк, Грицына, Фаренюк, Корсун, Педяш, Шотурма

Предупреждение: Бельхадж (24), Харун (35)

Ранее сообщалось, что легендарный защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос забил два крутых гола за японскую команду по футзалу.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.