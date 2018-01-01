Украина завоевала 20 медалей на Играх непокоренных

Сборная завершила выступления на Invictus Games.

Национальная команда Украины финишировала на Играх непокоренных-2018. Соревнования проходили в Сиднее. В активе сборной Украины 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые.

Официальная церемония закрытия Invictus Games Sydney 2018 в субботу, 27 октября.

Все призеры Игр:

Золото:

Сергей Ильницкий, капитан сборной этого года - гребля на тренажерах, категория men's IR6 One Minute Sprint;

Команда лучников Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач, категория "новички-команда";

Александр Белобоков - гребля на тренажере, категория men's IR3 One Minute Sprint;

Александр Гавриленко - пауэрлифтинг, категория men's Midweight IP5;

Майя Москвич - стрельба из лука, категория "женщины-новички";

Богдан Оксентюк - легкая атлетика, бег, категория men's IT7 1500m;

Василий Омельченко - легкая атлетика, бег, категория men's IT7 400m.

Серебро:

Александр Белобоков - толкание ядра, категория men's IF4;

Юрий Дмитренко - легкая атлетика, метание диска, категория men's IF1, а также толкание ядра, категория men's IF1;

Александр Зозуляк - стрельба из лука, категория "мужчины-новички";

Владимир Король - плавание, категория men's ISD 100m Freestyle, а также категория men's ISD 50m Backstroke;

Богдан Оксентюк - плавание, категория men's ISD 50m Freestyle;

Евгений Олексенко - пауэрлифтинг, категория men's Heavyweight IP6;

Василий Омельченко - легкая атлетика, прыжки в длину, категория men's IJ5;

Шинкарук Виктор - плавание, категория men's ISD 50m Breaststroke.

Бронза:

Владимир Король - плавание, категория men's ISD 50m Freestyle;

Богдан Оксентюк - плавание, категория men's ISD 100m Freestyle;

Денис Фищук - велоспорт, men's Road Cycling IRB3 Time Trial.

Напомним, Invictus Games-2018 проходят в Австралии. Украину на соревнованиях представляют 15 спортсменов.