Вратарь Чуприна сменит гражданство

Гандболист сборной Украины Игорь Чуприна примет гражданство Словакии.

Основной вратарь сборной Украины по гандболу Игорь Чуприна будет выступать за Словакию. Сам гандболист уже четыре года выступает за словацкий клуб “Татран“.

“Выступления в сборной Украины были для меня ярким событием. Надеюсь, что с приходом нового тренера ребята смогут побороться за путевку на чемпионат Европы“, - цитирует спортсмена xsport.ua.

Как прокомментировал гандболист сам переход:

“Разговоры об этом были давно. С предложением о смене гражданства ко мне обратилась Словацкая федерация гандбола. Словакия примет чемпионат Европы, и они надеются к этому периоду подготовить сильную сборную“, - сказал Чуприна.

Напомним, ранее гандболистка Нора Мерк отказась играть за сборную из-за кражи интимных фото с ее телефона.