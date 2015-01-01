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Беленюк и Чернецкий едут на Чемпионат мира-2018

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Два призера чемпионатов мира по греко-римской борьбе попали в заявку сборной Украины.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
eurosport.ru

Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе пройдет в Будапеште с 20 по 28 октября.

Украину на соревнованиях по греко-римской борьбе представят следующие спортсмены:

Сергей Стороженко - 55 кг:

Дмитрий Цимбалюк - 60 кг;

Ленур Темиров - 63 кг;

Денис Демьянков - 67 кг;

Парвиз Насибов - 72 кг;

Дмитрий Пышков - 77 кг;

Андрей Антонюк - 82 кг;

Жан Беленюк (бронзовый призер ЧМ-2014 и Чемпион мира 2015) - 87 кг;

Андрей Гладких - 96 кг;

Александр Чернецкий (бронзовый призер ЧМ-2015) - 130 кг.

Ранее, Беленюк поздравил Далакяна с защитой титула.

 

 

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Теги: греко-римская борьба, Жан Беленюк, Александр Чернецкий
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Источник: xsport.ua

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