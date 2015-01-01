Беленюк и Чернецкий едут на Чемпионат мира-2018
Два призера чемпионатов мира по греко-римской борьбе попали в заявку сборной Украины.
Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе пройдет в Будапеште с 20 по 28 октября.
Украину на соревнованиях по греко-римской борьбе представят следующие спортсмены:
Сергей Стороженко - 55 кг:
Дмитрий Цимбалюк - 60 кг;
Ленур Темиров - 63 кг;
Денис Демьянков - 67 кг;
Парвиз Насибов - 72 кг;
Дмитрий Пышков - 77 кг;
Андрей Антонюк - 82 кг;
Жан Беленюк (бронзовый призер ЧМ-2014 и Чемпион мира 2015) - 87 кг;
Андрей Гладких - 96 кг;
Александр Чернецкий (бронзовый призер ЧМ-2015) - 130 кг.
Ранее, Беленюк поздравил Далакяна с защитой титула.
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