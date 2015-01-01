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Мотор одержал свою первую победу в Лиге чемпионов

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Новому тренеру удался отличный дебют в еврокубках.
Мотор одержал победу над Загребом
Мотор одержал победу над Загребом
champion.com.ua

Запорожский Мотор одержал свою первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов. В родных стенах подопечные Степанца сумели подавить сопротивление гостей из Хорватии.

В обоих половинах чемпионы Украины обеспечивали себе комфортное преимущество в 4 очка, и, таким образом, завершили встречу со счетом 35:27 в свою пользу.

Мотор (Украина) - Загреб (Хорватия) 35:27 (17:13)

После пяти туров в активе украинской команды лишь одна победа, и, как следствие, два очка. Однако Степанец и его подопечные все еще могут побороться за выход в плей-офф.

Напомним, что провал в стартовых четырех матчах стал поводом для увольнения, теперь уже бывшего, главного тренера Мотора.

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Теги: гандбол, мотор, Загреб, Лига чемпионов
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