Мотор одержал свою первую победу в Лиге чемпионов
Новому тренеру удался отличный дебют в еврокубках.
Запорожский Мотор одержал свою первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов. В родных стенах подопечные Степанца сумели подавить сопротивление гостей из Хорватии.
В обоих половинах чемпионы Украины обеспечивали себе комфортное преимущество в 4 очка, и, таким образом, завершили встречу со счетом 35:27 в свою пользу.
Мотор (Украина) - Загреб (Хорватия) 35:27 (17:13)
После пяти туров в активе украинской команды лишь одна победа, и, как следствие, два очка. Однако Степанец и его подопечные все еще могут побороться за выход в плей-офф.
Напомним, что провал в стартовых четырех матчах стал поводом для увольнения, теперь уже бывшего, главного тренера Мотора.
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