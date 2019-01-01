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Сборная Украины уверенно выиграла первый матч отбора на Евро-2019

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Украинские волейболистки не оставили соперницам ни шанса.
Сборная Украины
Сборная Украины
ФВУ

Женская сборная Украины одержала первую победу в групповом этапе отбора на чемпионат Европы-2019. Подопечные Егиазарова уверенно переиграли сборную Норвегии.

Поединок проходил на обновленной запорожской арене Юность. Первые две партии украинская команда выиграла очень убедительно, а в третьей проявила характер, отыгравшись со счета 7:16.

Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С. 1-й тур:

Украина — Норвегия 3:0 (25:16, 25:10, 25:19).

В одной группе с Украиной также выступят Греция и Черногория. На чемпионат Европы отправятся две лучшие команды из каждого квартета.

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Теги: волейбол, сборная Украины, чемпионат Европы
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