Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в последний день

В воскресенье, 12 августа, украинцы будут претендовать на медали в прыжках в воду, спортивной гимнастике, велоспорте и легкой атлетике.

Сегодня, 12 августа, в британских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине заканчивается первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Предыдущий день принес Украине одну медаль – серебро Марины Бех в прыжках в длину. Это позволило остаться на седьмом месте в медальном зачете.

В легкой атлетике сегодня украинцы будут претендовать на медали в марафоне, в метании молота вышла в финал Ирина Климец, Юлия Шматенко претендует на медали в беге на 5000 м, Наталья Стребкова в беге на 3000 м с/б, а также состоится разыгрыш медалей в эстафетах 4 по 400, где сперва пройдут полуфинальные забеги, а потом и финалы.

Попробуют взять медаль в последний день ЧЕ в прыжках в воду Максим Долгов и Олег Сербин в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки, а Виктория Кесарь и Анна Письменская в синхроне с 3-метрового трамплина.

В спортивной гимнастике шансы на медаль есть у Игоря Радивилова (опорный прыжок), и Петра Пахнюка (конь и брусья). У них на двоих три финала.

Наконец в шоссейной гонке среди 136 велосипедистов будут трое наших – Александр Головаш, Александр Поливода и Максим Васильев.

Программа трансляций 11 августа:

10:00 – 14:00 UA:Перший. Легкая атлетика

10:00 – 13:15 Евроспорт 1. Легкая атлетика

12:30 – 13:15 Евроспорт 2. Велоспорт (шоссе)

13:15 – 18:30 Евроспорт 1. Велоспорт (шоссе)

16:30 – 20:30 Евроспорт 1. Спортивная гимнастикаа

14:20 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика

20:00 – 22:45 Евроспорт 1. Легкая атлетика

21:15 – 22:35 UA:Перший. Легкая атлетика

Сегодняшние финалы:

Прыжки в воду: среди женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и среди мужчин в индивидуальных прыжках с вышки;

Плавание в открытой воде: среди женщин и среди мужчин в заплывах на 25 км;

Велоспорт (шоссе): среди мужчин в индивидуальной групповой шоссейной гонке;

Гольф: среди женских и мужских команд;

Спортивная гимнастика: среди юниоров и мужчин в отдельных упражнениях (опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на кольцах, на гимнастическом коне, на параллельных брусьях и на перекладине);

Легкая атлетика: среди мужчин в марафоне, в прыжках с шестом, в тройном прыжке и в эстафете 4х100 метров; среди женщин в марафоне, в метании молота, в беге на 3 000 метров с препятствиями, в беге на 1 500 и на 5 000 метров, а также в эстафете 4х100 метров.

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