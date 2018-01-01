Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в деcятый день

В субботу, 11 августа, украинцы будут претендовать на медали в прыжках в воду и легкой атлетике.

Сегодня, 11 августа, в британских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Предыдущий день принес Украине три медали и все в легкой атлетике - Анна Рижикова завоевала серебро на 400 м с барьерами, а Наталья Прищепа и Ольга Ляхова выиграли золото и бронзу на 800 м.

В прыжках в воду наши надежды связаны с Анной Письменской и Викторией Кесарь, которые выступят в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Анна является действующей чемпионкой Европы в этом виде программы. Также Олег Сербин и Виктория Люлько выступят в финале синхронных прыжков с 10 метровой вышки.

В легкой атлетике в утренней программе следим за спортивной ходьбой – на 50 км у нас тут две медали, посмотрим, что будет на 20 км.

В вечерней программе за медали будут бороться Дмитрий Демянюк и Андрей Проценко в прыжках в высоту, а Марина Бех в прыжках в длину.

Программа трансляций 11 августа:

10:00 – 13:30 UA:Перший. Легкая атлетика

11:00 – 13:30 Евроспорт 1. Легкая атлетика

12:30 – 13:30 Евроспорт 2. ВМХ

13:30 – 14:45 Евроспорт 1. ВМХ

14:45 – 17:30 Евроспорт 1. Спортивная гимнастикаа

15:00 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика

17:30 – 18:30 Евроспорт 1. Прыжки в воду

19:00 – 20:00 Евроспорт 1. Прыжки в воду

19:30 – 21:00 Евроспорт 2. Триатлон

21:00 – 23:00 Евроспорт 1. Легкая атлетика

21:20 – 23:00 UA:Перший. Легкая атлетика

Сегодняшние финалы:

Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина и смешанные дуэты в синхронных прыжках с вышки;

Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в командных заплывах на 5 км;

Велоспорт (ВМХ – байк мотокросс) – мужчины и женщины;

Гольф: смешанные команды;

Спортивная гимнастика: мужские команды;

Легкая атлетика: мужчины в спортивной ходьбе на 20 км, в прыжках в высоту, в беге на 800 и на 5 000 метров и в эстафете 4х400 метров; женщины в спортивной ходьбе на 20 км, в прыжках в длину, в метании диска, в беге на 200 и на 400 метров и в эстафете 4х400 метров.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!