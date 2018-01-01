Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в деcятый день
Сегодня, 11 августа, в британских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.
Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
Предыдущий день принес Украине три медали и все в легкой атлетике - Анна Рижикова завоевала серебро на 400 м с барьерами, а Наталья Прищепа и Ольга Ляхова выиграли золото и бронзу на 800 м.
В прыжках в воду наши надежды связаны с Анной Письменской и Викторией Кесарь, которые выступят в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Анна является действующей чемпионкой Европы в этом виде программы. Также Олег Сербин и Виктория Люлько выступят в финале синхронных прыжков с 10 метровой вышки.
В легкой атлетике в утренней программе следим за спортивной ходьбой – на 50 км у нас тут две медали, посмотрим, что будет на 20 км.
В вечерней программе за медали будут бороться Дмитрий Демянюк и Андрей Проценко в прыжках в высоту, а Марина Бех в прыжках в длину.
Программа трансляций 11 августа:
10:00 – 13:30 UA:Перший. Легкая атлетика
11:00 – 13:30 Евроспорт 1. Легкая атлетика
12:30 – 13:30 Евроспорт 2. ВМХ
13:30 – 14:45 Евроспорт 1. ВМХ
14:45 – 17:30 Евроспорт 1. Спортивная гимнастикаа
15:00 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика
17:30 – 18:30 Евроспорт 1. Прыжки в воду
19:00 – 20:00 Евроспорт 1. Прыжки в воду
19:30 – 21:00 Евроспорт 2. Триатлон
21:00 – 23:00 Евроспорт 1. Легкая атлетика
21:20 – 23:00 UA:Перший. Легкая атлетика
Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина и смешанные дуэты в синхронных прыжках с вышки;
Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в командных заплывах на 5 км;
Велоспорт (ВМХ – байк мотокросс) – мужчины и женщины;
Гольф: смешанные команды;
Спортивная гимнастика: мужские команды;
Легкая атлетика: мужчины в спортивной ходьбе на 20 км, в прыжках в высоту, в беге на 800 и на 5 000 метров и в эстафете 4х400 метров; женщины в спортивной ходьбе на 20 км, в прыжках в длину, в метании диска, в беге на 200 и на 400 метров и в эстафете 4х400 метров.
Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua
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