Украинский дзюдоист выиграл бронзу в Будапеште
Ядов проиграл в полуфинале, но смог реабилитироваться в малом финале.
Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзу на Гран-при Венгрии в весовой категории до 66кг.
После трех побед Богданов встретился с японцем Кензо Тагаве в полуфинале турнира, однако потерпел поражение. Тем не менее, он смог реабилитироваться в малом финале и получил заслуженную бронзу.
Отметим, что в соревнованиях женщин свыше 78 кг еще предстоит проявить себя украинской спортсменке Елизавете Калининой.
На прошлом гран-при в Загребе украинские спортсмены взяли золотую и серебряную награды.
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