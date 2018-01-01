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Украинский дзюдоист выиграл бронзу в Будапеште

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Ядов проиграл в полуфинале, но смог реабилитироваться в малом финале.
Богдан Ядов
Богдан Ядов
twitter.com/OlympicUA

Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзу на Гран-при Венгрии в весовой категории до 66кг.

После трех побед Богданов встретился с японцем Кензо Тагаве в полуфинале турнира, однако потерпел поражение. Тем не менее, он смог реабилитироваться в малом финале и получил заслуженную бронзу.

Отметим, что в соревнованиях женщин свыше 78 кг еще предстоит проявить себя украинской спортсменке Елизавете Калининой.

На прошлом гран-при в Загребе украинские спортсмены взяли золотую и серебряную награды.

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Теги: дзюдо, Будапешт
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