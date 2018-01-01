Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в девятый день
Сегодня, 10 августа, в британских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.
Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
В предыдущий день Украина осталась без медалей – впервые на этом ЧЕ. Придется сегодня отыгрываться.
В прыжках в воду после вчерашней неудачи пытается реабилитироваться Олег Колодий, который в паре с Александром Горшкозоровым выступят в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. У девушек в индивидуальне на метровом трамплине выступят Виктория Кесарь и Анна Письменская.
В легкой атлетике в утренней программе будет поддерживать Владислава Малыхина (шест), Елизавету Брызгину, Яну Качур и Алину Калистратову (все 200 м), Алену Шамотину и Ирину Климец (молот), а также эстафеты 4х400, которые попробуют попасть в финалы.
А вот в вечерней программе в финалах будут бороться семь украинок – Юлия Левченко, Катерина Табашник и Оксана Окунева в секторе для прыжков в высоту, Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в беге на 400 м с барьерами, а также Ольга Ляхова и Наталья Прищепа в беге на 800 м.
Наконец, в триатлоне от Украины выступит Иван Иванов.
Программа трансляций 10 августа:
11:00 – 16:00 Евроспорт 1. Легкая атлетика
11:00 – 15:00 UA:Перший. Легкая атлетика
15:30 – 16:30 Евроспорт 2. Прыжки в воду
15:15 – 18:00 UA:Перший. Легкая атлетика
17:00 – 18:00 Евроспорт 1. Прыжки в воду
18:00 – 20:15 Евроспорт 1. Триатлон
20:20 – 23:00 Евроспорт 1. Легкая атлетика
20:15 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика
21:20 – 23:00 UA:Перший. Легкая атлетика
Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с метрового трамплина и мужчины в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина;
Спортивная гимнастика: юниоры в индивидуальном многоборье и в командном первенстве;
Триатлон: мужчины;
Легкая атлетика: мужчины в беге на 110 метров с барьерами, а также в беге на 400 и 1 500 метров; женщины в прыжках в высоту, в тройном прыжке, в метании копья, в семиборье, в беге на 400 метров с барьерами и в беге на 800 метров.
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