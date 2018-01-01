Радивилов и Пахнюк пробились в три финала ЧЕ

А вот в командных соревнованиях украинцы выступили неудачно.

Без лидера сборной по спортивной гимнастики Олега Верняева, который продолжает восстанавливаться после двух операций, Украина не сумела пробиться в командный финал чемпионата Европы.

Фактически, в квалификации достойно наши ребята выступили только на коне, где показали третий результат среди всех команд. На остальных снарядах украинцы были за пределами топ-8 лучших команд, поэтому в итоге заняли только 13-е место, не попав в финальную восьмерку.

Результат должен дать серьезную пищу для размышлений тренерскому штабу, ведь осенью на чемпионате мира нужно попадать в топ-24 для продолжения борьбы за олимпийскую лицензию.

И все же украинские гимнасты за медали бороться будут - Игорь Радивилов вышел в финал опорного прыжка со вторым результатом, а вот на кольцах он только второй запасной.

Зато Петр Пахнюк, не до конца восстановившийся после травмы, а поэтому выступавший лишь на трех снарядах, в двух из них вышел в финалы - на коне с восьмым результатом, а на брусьях - с шестым. Все финалы на отдельных снарядах пройдут в воскресенье, 12 августа.

Смотрите медальный зачет чемпионата Европы.

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