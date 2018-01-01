Украина впервые завершила день без медалей ЧЕ

Копилка сборной Украины осталась без наград.

Неудачным оказался день 9 августа для украинских спортсменов на объединенном чемпионате Европы.

В плавании в заплыве на дистанции 200 м на спине Дарья Зевина не смогла конкурировать в борьбе за медаль и финишировала седьмой с результатом 2.10,89 с.

В плавании на открытой воде Кристина Панчишко показала 26-й результат в плавании на 10 км. У мужчин в заплыве на 10 км Игорь Червинский занял 25-е место.

В мужских прыжках в воду с трехметрового трамплина Олег Колодий и Станислав Олиферчик не смогли выйти в финал. Колодий показал 13-й результат – 325,25 и стал лучшим из тех, кто остался за бортом финала. Олиферчик оказался только 26-м – 250,90.

В легкой атлетике у нас сегодня был только один финал – Марина Килипко в прыжках с шестом остановилась на высоте 4,45 м и заняла восьмое место.

В триатлоне украинка Маргарита Крылова не сумела достаться финиша, проиграв на первом этапе больше круга – ее просто сняли.

Смотрите медальный зачет чемпионата Европы.

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