Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в седьмой день

В четверг, 9 августа, украинцы будут претендовать на медали в плавании, прыжках в воду, легкой атлетике и триатлоне.

Сегодня, 9 августа, в британских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

В предыдущий день украинские спортсмены выиграли три награды – второе золото на этом ЧЕ на счету Михаила Романчука, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.

Сегодня завершатся соревнования в плавании – в последний день на медали претендует только Дарья Зевина, которая в финал 200 м на спине вышла с седьмым результатом.

В плавании на открытой воде будут разыграны медали на дистанции 10 км, где от Украины выступят Игорь Червинский и Кристина Панчишко.

В прыжках в воду Украина не будет представлена в синхронных мужских прыжках с 10-метровой вышли, поэтому сегодня следим только за индивидуальными прыжками с 3-метрового трамплина. Тут у нас выступят Олег Колодий и Станислав Олиферчик, которые на этом ЧЕ уже выигрывали медали.

В легкой атлетике накануне был заложен серьезный фундамент для медальных успехов – Юлия Левченко, Катерина Табашник и Оксана Окунева попали в финал прыжков в высоту, Наталья Прищепа и Ольга Ляхова вышли в финал 800 м, а Анастасия Ткачук и Анна Рыжикова выступят в финале 400 м с барьерами. Но все эти финалы пройдут в пятницу вечером.

Сегодня в квалификации мы болеем за девушек в секторе для прыжков в длину Марину Бех и Кристину Гришутину, Виктория Клочко попробует попасть в финал в секторе для метания диска, в секторе для метания копья в квалификации выступит Анна Гацько-Федусова. В вечерней программе в квалификации в прыжках в высоту выступят Дмитрий Демянюк, Андрей Проценко и Виктор Лонский.

В финалах у нас сегодня выступит только прыгунья с шестом Марина Килипко, плюс борьбу на ЧЕ начнут семиборки, где Украину представят три спортсменки.

Сегодня начнутся соревнования в триатлоне, тут среди 45 участниц женских соревнований есть и украинка Маргарита Крылова.

Важный день сегодня для гимнастов, которые также начинают свои выступления на ЧЕ. Медали они сегодня не разыграют, но пройдет квалификация, по итогам которой определятся финалисты в личных и командных соревнованиях.

Программа трансляций 9 августа:

10:30 – 16:00 Евроспорт 1. Легкая атлетика

10:30 – 13:00 UA:Перший. Легкая атлетика

11:00 – 12:30 Евроспорт 2. Плавание

13:30 – 18:00 UA:Перший. Легкая атлетика

17:00 – 18:15 Евроспорт 1. Прыжки в воду

18:35 – 20:15 Евроспорт 1. Плавание

20:15 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика

21:30 – 23:05 UA:Перший. Легкая атлетика

Сегодняшние финалы:

Прыжки в воду: мужчины в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина и в синхронных прыжках с вышки;

Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в заплывах на 10 км;

Плавание: женщины в заплывах на 50 метров баттерфляем, на 50 метров брассом, на 200 метров на спине, на 400 метров свободным стилем и в эстафете 4х100 метров комплексом; мужчины в заплывах на 50 метров свободным стилем, на 100 метров баттерфляев, на 400 метров комплексом и в эстафете 4х100 метров комплексом;

Триатлон: женщины;

Легкая атлетика: мужчины в метании копья, в беге на 400 метров с барьерами и на 3 000 метров с препятствиями, а также в беге на 200 метров; женщины в прыжках с шестом и в барьерном беге на 100 метров.

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