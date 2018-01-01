Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в седьмой день

В среду, 8 августа, украинцы будут претендовать на медали в велоспорте, плавании, прыжках в воду и легкой атлетике.

Сегодня, 8 августа, в британских Глазго и Эдинбурге, а также в немецком Берлине продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

В пятый день порадовали легкоатлеты - Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы, а Алина Цвилий серебряным призером в ходьбе на 50 км. Очередное серебро выиграли синхронистки -Елизавета Яхно и Анастасия Савчук, а вот в соло Яхно стала третьей. Завершил день еще одним золотом пловец Андрей Говоров, выигравший с рекордом соревнований.

Самые большие шансы на медаль у нас сегодня в плавании – двукратный призер этого чемпионата Европы Михаил Романчук выступит в финале 800 м, куда вышел с первым результатом.

В утренней программе мы увидим обширное представительство Украины – Дарья Зевина, Марина Колесникова, Андрей Говоров, Сергей Шевцов, Любомир Лемешко и Андрей Хлопцов выступят в квалификации, а потом, надеемся, вечером в полуфиналах.

В плавании на открытой воде будут разыграны медали на дистанции 5 км, где от Украины выступят Игорь Червинский и Кристина Панчишко.

В легкой атлетике на медали в прыжках в длину претендует Сергей Никифоров, у которого среди 12 финалов третье лучшее время в сезоне, в метании диска в финале выступит Никита Нестеренко, а Юлия Шматенко побежит в финале 10 000 м забега.

В прыжках в воду сегодня состоятся два финала. Софии Лыскун на 10 метровой вышке в финал еще надо отобраться, а вот Виктория Кесарь и Станислав Олефирчик уже в десятке финалистов в миксте на 3-метровом трамплине.

Наконец, в велоспорте награды разыграют мужчины и женщины в шоссейных гонках с раздельным стартом. Тут есть реальные шансы увидеть на подиуме Андрея Гривко, также как можно лучше надеется выступить Александр Головаш, а у женщин выступят Ольга Шекель и Валерия Кононенко.

Программа трансляций 8 августа:

10:30 – 16:15 Евроспорт 1. Легкая атлетика

11:00 – 13:15 Евроспорт 2. Велоспорт (шоссе)

11:10 – 13:00 UA:Перший. Легкая атлетика

13:05 – 15:00 UA:Перший. Легкая атлетика

16:15 – 17:30 Евроспорт 1. Велоспорт (шоссе)

15:25– 18:00 UA:Перший. Легкая атлетика

15:30 – 16:15 Евроспорт 2. Прыжки в воду

16:45 – 17:45 Евроспорт 2. Прыжки в воду

18:30 – 20:00 Евроспорт 1. Плавание

19:00 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика

20:00 – 23:00 Евроспорт 1. Легкая атлетика

21:30 – 23:45 UA:Перший. Легкая атлетика

Сегодняшние финалы:

Прыжки в воду: женщины в индивидуальных прыжках с вышки, а также мужчины и женщины в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина;

Плавание в открытой воде: мужчины и женщины в заплывах на 5 км;

Плавание: женщины в заплывах на 100 метров свободным стилем и на 200 метров комплексом; мужчины в заплывах на 800 метров свободным стилем, на 50 метров брассом и на 200 метров на спине; мужчины и женщины в микс-эстафете 4х100 метров свободным стилем;

Велоспорт (шоссе): мужчины и женщины в шоссейных гонках с раздельным стартом;

Легкая атлетика: мужчины в прыжках в длину, в метании диска и в десятиборье; женщины – в толкании ядра и в беге на 10 000 метров.

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