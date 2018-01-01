Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в шестой день

Во вторник, 7 августа, украинцы будут претендовать на медали в велоспорте, плавании, прыжках в воду, легкой атлетике и синхронном плавании.

первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

В пятый день десятую для страны и четвертую для себя на этом ЧЕ выиграла синхронистка Елизавета Яхно, позже она в команде выиграла еще одно серебро. Олег Колодий и София Лыскун стали чемпионами Европы в командных соревнованиях в прыжках в воду, а велосипедистка Елена Старикова стала второй в гите.

Сегодня мы вновь ожидаем медалей от представительниц артистического плавания, которые разыграют последние свои награды на ЧЕ. Сегодня обладателей медалей определят солистки и дуэты в произвольных программах. Учитывая тенденции, можем ожидать от наших синхронисток два серебра.

В плавании сегодня держим кулачки за Андрея Говорова, который является рекордсменом мира на дистанции 50 м баттерфляем и уверенно на этой дистанции вышел в финал, где сегодня поборется за золото. А выигравший уже две награды на этом ЧЕ Михаил Романчук начнет путь за третьей – выступит в квалификации 800 м вольным стилем.

В велоспорте на треке сегодня пройдет последний день чемпионата Европы. Наше вниманию, в первую очередь, на мужской и женский кейрин, где за медали поведут борьбу Андрей Винокуров и Любовь Басова.

Олег Колодий и София Лыскун после золота в командных соревнованиях в прыжках в высоту, попробую выиграть вторые свои медали. Колодий вместе со Станиславом Олефирчиком выступят в квалификации и, надеемся, в финале индивидуальных прыжках с метрового трамплина, а Лыскун в дуэте с Валерией Люлько выступят в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Наконец, начинается розыгрыш медалей в легкой атлетике. Первыми медали разыграют мужчины и девушки в ходьбе на 50 км. У мужчин одни из лучших результатов в сезоне у Ивана Бандзерука и Марьяна Закальницького, у женщин среди 19 участниц выступят Василина Витовщик, Кристину Юдкина и Алина Цвилий.

В вечерней программе за медали в метании будет бороться только 19-летний метатель молота Глеб Пискунов, но стоит заметить, что среди 12 финалистов у него худший результат в сезоне, так что для него уже сам выход в финал – успех и опыт на будущее. В квалификации сегодня в первую очередь обращаем внимание на Марию Килипко в прыжках с шестом и 800-метровке у женщин, где начнет свои выступления дейтсвующая чемпионка Европы Наталья Прищепа, а также Ольга Ляхова.

Программа трансляций 7 августа:

09:30 – 13:45 Евроспорт 1. Легкая атлетика

09:15 – 15:00 UA:Перший. Легкая атлетика

11:00 – 13:00 Евроспорт 2. Плавание

13:45 – 16:30 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

15:20 – 18:00 UA:Перший. Легкая атлетика

15:30 – 16:15 Евроспорт 2. Прыжки в воду

16:30 – 17:45 Евроспорт 1. Прыжки в воду

18:30 – 20:00 Евроспорт 1. Плавание

20:00 – 23:05 Евроспорт 1. Легкая атлетика

21:20 – 23:00 UA:Перший. Легкая атлетика

Сегодняшние финалы:

Прыжки в воду: среди женщин в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и среди мужчин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина;

Артистическое плавание: среди солисток, дуэтов и микс-дуэтов в произвольных программах;

Плавание: среди женщин в заплывах на 1 500 метров свободным стилем, на 100 метров на спине, на 200 метров брассом и в эстафете 4х200 метров свободным стилем; среди мужчин в заплывах на 50 метров баттерфляем и на 200 метров свободным стилем;

Велоспорт:

в велотреке – среди женщин в кейрине и в мэдисоне; среди мужчин в кейрине и в гонке на выбывание;

в маунтинбайке – среди женщин и мужчин;

Легкая атлетика: среди мужчин в спортивной ходьбе на 50 км, в метании молота, в толкании ядра, в беге на 100 и на 10 000 метров; среди женщин в спортивной ходьбе на 50 км и в беге на 100 метров.

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