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Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла серебро чемпионата Европы

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Романчук был признан лучшим игроком турнира.
Украина - Россия
Украина - Россия
KNVB Media

Пралимпийская сборная Украины по футболу завоевала серебряные награды чемпионата Европы в Голландии.

Украинцы заняли второе место в группе B, где им противостояли команды России, Англии, Испании, а также Финляндии. В полуфинале наши футболисты одолели Ирландцев. В финальном поединке болельщиков ждал драматичный поединок между сборными Украины и России, который закончился со счетом в 3:2 в пользу россиян.

Также отметим Виталия Романчука, который получил приз лучшего игрока турнира.

Результаты украинской паралимпийской команды на чемпионате Европы по футболу.

Група В

Украина — Финляндия — 8:0
Украина — Испания — 8:0
Украина — Россия — 0:1
Украина — Англия — 2:0

Полуфинал
Ирландия — Украина — 0:3

Финал
Россия — Украина — 3:2

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Теги: паралимпийцы, футбол, чемпионат Европы
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