Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла серебро чемпионата Европы
Пралимпийская сборная Украины по футболу завоевала серебряные награды чемпионата Европы в Голландии.
Украинцы заняли второе место в группе B, где им противостояли команды России, Англии, Испании, а также Финляндии. В полуфинале наши футболисты одолели Ирландцев. В финальном поединке болельщиков ждал драматичный поединок между сборными Украины и России, который закончился со счетом в 3:2 в пользу россиян.
Также отметим Виталия Романчука, который получил приз лучшего игрока турнира.
Результаты украинской паралимпийской команды на чемпионате Европы по футболу.
Група В
Украина — Финляндия — 8:0
Украина — Испания — 8:0
Украина — Россия — 0:1
Украина — Англия — 2:0
Полуфинал
Ирландия — Украина — 0:3
Финал
Россия — Украина — 3:2
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