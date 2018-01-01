Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в пятый день

В понедельник, 6 августа, украинцы будут претендовать на медали в велоспорте, прыжках в воду и синхронном плавании.

Сегодня, 6 августа, в британских Глазго и Единбурге, а также в немецком Берлине продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Предыдущий день начался c первой нашей бронзы на этом ЧЕ - ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали золото в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал серебро.

Сегодня медали мы ожидаем в первую очередь от представительниц артистического плавания. Награды тут разыграют солистки и команды в технических программах. Учитывая тенденции, можем ожидать от наших синхронисток два серебра.

Сегодня начинаются соревнования в легкой атлетике и прыжках в воду. И если "королева спорта" в первый день останется без розыгрыша медалей (в квалификациях сегодня болеем за Глеба Пискунова и спринтеров), то в прыжках в воду Олег Колодий и София Лыскун претендуют на награды в командных соревнованиях

В велоспорте медальных шансов у нас немного, но в каждом из трех финалов (мужчины в мэдисоне; женщины в 500-метровом гите и в омниуме) будут представители Украины. Причем Елена Старикова в гите и Роман Гладыш в мэдисоне попробуют взять свои вторые медали этого ЧЕ.

В плавании Украина сегодня останется без финалов, но в квалификации и, надеемся, в полуфинале в вечерней программе следим за Андреем Говоровым, который выступит на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем, на которой ему принадлежит мировой рекорд.

Программа трансляций 6 августа:

11:15 – 13:45 Евроспорт 1. Плавание

13:45 – 15:30 Евроспорт 1. Прыжки в воду

15:30 – 18:30 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

17:00 – 19:15 Евроспорт 2. Легкая атлетика

17:00 – 21:00 UA:Перший. Легкая атлетика

19:00 – 20:25 Евроспорт 1. Плавание

20:15 – 20:55 Евроспорт 2. Легкая атлетика

21:00 – 23:00 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

Сегодняшние финалы:

Прыжки в воду: смешанные команды;

Артистическое плавание: солистки и команды в технических программах;

Плавание: женщины в заплывах на 200 метров баттерфляем и на 200 метров свободным стилем; мужчины в заплывах на 100 метров на спине, на 200 метров брассом и на 200 метров комплексом; мужчины и женщины в смешанной эстафете 4х100 метров комплексом;

Велоспорт (трек): мужчины в мэдисоне; женщины в 500-метровом гите и в омниуме.

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