Украинка Дымченко выиграла бронзу на ЧЕ по гребле

Украинские гребцы завершили чемпионат Европы с двумя медалями.

Украинская представительница в академической гребле Диана Дымченко, выступающая в одиночке, завоевала свою первую медаль чемпионатов Европы, став третьей в финальном заезде ЧЕ-2018 в Глазго.

Украинка попала в финал с четвертым результатом и на этой же позиции она начала первую часть дистанции, немного отстав от тройки лидеров. Правда, на отрезке с 500 до 1500 метров из лидирующей группы выпала итальянка, зато наша Дымченко включилась в работу, вышла на второе место и даже навязала борьбу лидеру – швейцарке Джанин Гмелин.

На финише сил у украинки оказалось меньше, чем у Гмелин и у австрийски Магдалены Лобниг – за 300 метров до финиша Диана выигрывала у нее корпус, а на финише их места определил фотофиниш. В итоге Дымченко довольствовалась бронзой, а Лобниг завоевала серебро.

Таким образом, украинские представители академической гребли на чемпионате Европы выиграли две медали - накануне серебро завоевала женская четверка. На этом для них ЧЕ завершен.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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