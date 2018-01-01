Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в четвертый день

В воскресенье, 5 августа, украинцы будут претендовать на медали в академической гребле, плавании, велоспорте и синхронном плавании.

Сегодня, 5 августа, в британском Глазго продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Накануне украинские спортсмены выиграли два серебра - женская четверка в академической гребле и команда в синхронном плавании.

Сегодня день начнется с розыгрыша медалей в академической гребле. Из девяти финалов А украинцы будут представлены в двух – Диана Димченко выступит в финале в одиночке, а в двойке парной у мужчин на старт выйдут Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

В велоспорте на треке в индивидуальном спринте, увы, Любовь Басова и Елена Старикова до полуфиналов не добрались, проиграв в четвертьфинале. В других сегодняшних финалах шансы на медаль, откровенно говоря, невелики.

Небольшие они и в шоссейной индивидуальной групповой гонке, где Украину представят четыре спортсменки во главе с Татьяной Рябченко.

А вот в артистическом плавании есть большие шансы на золото в группах в вольной комбинации. Среди десяти команд нет представителей России, а на этом чемпионате Европы украинские синхронистки проигрывают только им.

Пока под вопросом участие в финале на брусьях лидера женской сборной Украины по спортивной гимнастике Дианы Варинской. Она в финал не попала напрямую, будучи первой запасной и об отказе кого-то из финалистов пока не слышно. В спортивной гимнастике на отдельных снарядах это единственный наш возможный финал.

Зато в плавании у нас сегодня два финала и три шанса на медаль. В 19:00 по киевскому времени в первом розыгрыше медалей у пловцов на старт 1500 м вольным стилем выйдут Михаил Романчук и Сергей Фролов. После их финиша в финале 100 м вольным стилем выступит Сергей Шевцов.

Программа трансляций 5 августа:

10:45 – 14:45 Евроспорт 2. Велоспорт (трек)

11:15 – 13:00 Евроспорт 1. Плавание

13:00 – 15:15 Евроспорт 1. Академическая гребля

15:15 – 18:00 Евроспорт 1. Велоспорт (шоссе)

16:30 – 19:00 Евроспорт 2. Спортивная гимнастика

19:00 – 21:00 Евроспорт 1. Плавание

21:00 – 23:00 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

Сегодняшние финалы:

Артистическое плавание: группы в свободной комбинации:

Плавание: женщины в заплывах на 100 метров брассом и на 50 метров на спине; мужчины в заплывах на 100 и на 1 500 метров свободным стилем, на 200 метров баттерфляем и в эстафете 4х200 метров свободным стилем;

Велоспорт:

Велотрек - женщины в гонке на выбывание; мужчины в индивидуальных спринте и пасьюте, и в гонке по очкам;

Велошоссе - женщины в индивидуальной групповой шоссейной гонке;

Спортивная гимнастика: юниорки и женщины в отдельных упражнениях (опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на бревне и на разновысоких брусьях);

Академическая гребля: мужчины в гонках на легких одиночках (LM1x), на легких двойках парных (LM2x), на одиночках (М1х), на двойках парных (М2х) и на восьмерках распашных с рулевым (М8+); женщины в гонках на легких одиночках (LW1x), на легких двойках парных (LW2х), на легких четверках парных (LW4х) и на одиночках (W1x).

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