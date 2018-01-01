Украинские гимнастки вошли в топ-5 сильнейших в Европе

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике достойно выступила на ЧЕ.

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла высокое пятое место в командном многоборье на чемпионате Европы в Глазго.

Дарья Варинская, Валерия Осипова, Ангелина Радивилова и Яна Федорова лишь с восьмым результатом вышли в финал, но и это было достижением, ведь в последний раз в финале в менском многоборье Украины была в 2010 году.

В финале наши девушки показали свой максимум и заняли пятое место, пропустив вперед себя только Россию, Францию, Нидерланды и Великобританию.

Отметим, что сегодня в копилке сборной Украины уже есть две медали – в синхронном плавании и академической гребле.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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