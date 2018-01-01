Украинская четверка выиграла серебряные медали ЧЕ по гребле

Еще дважды украинские экипажи останавливась в шаге от подиума.

На чемпионате Европы по академической гребле в Глазго состоялся первый день финалов и Украина не осталась без наград.

В соревнованиях четверок парных украинки Дарья Верхогляд/Елена Буряк/Анастасия Кожевникова/Евгения Довгодько выиграли серебряные медали.

К сожалению, бороться за золото украинки не могли – польской четверке они проигрывали на протяжении всей дистанции и в итоге проиграли почти полные три секунды. Бронзовые медали выиграли девушки из Нидерландов.

Еще в двух финалах Украина остановилась в шаге от подиума. Двойка распашная Оксана Голуб/Анна Концева заняла четвертое место в своем заплыве, причем уступила без шансов на медаль – до ближайшей бронзовой позиции было более двух секунд. В итоге медали в этой дисциплине выиграли Румыния, Нидерланды и Италия.

Болезненным выдалось четвертое место в соревнованиях четверок парных среди мужчин. Дмитрий Михай/Сергей Грынь/Александр Надтока/Ива Довгодько на протяжении всех 2 км боролись за второе место с Польшей, пропустив далеко вперед Италию. За 100 метров до финиша украинская четверка вышла на второе место, но не только проиграла финишный рывок Польше, но и упустила рывок Литвы. В итоге Литва стала второй, а бронзовое место между Польшей и Украиной решил фотофиниш не в пользу наших ребят.

Накануне украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток.

Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы.

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