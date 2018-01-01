Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет

Украина вышла на второе место после первого медального дня.

Объединенный чемпионат Европы проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Накануне украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток. Это позволило Украине выйти на второе место, которое наша страна делит с Францией.

№ Страна З С Б В 1 РОССИЯ 4 0 0 4 2 ФРАНЦИЯ 2 2 0 4 2 УКРАИНА 2 2 0 4 4 НИДЕРЛАНДЫ 2 1 0 3 5 ИТАЛИЯ 1 4 1 6 6 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1 1 2 4 7 ШВЕЙЦАРИЯ 0 1 1 2 8 НОРВЕГИЯ 0 1 0 1 9 ГЕРМАНИЯ 0 0 4 4 10 БЕЛЬГИЯ 0 0 1 1 10 ДАНИЯ 0 0 1 1 10 ИСПАНИЯ 0 0 1 1 10 ПОЛЬША 0 0 1 1

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