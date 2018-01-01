Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет
Украина вышла на второе место после первого медального дня.
Объединенный чемпионат Европы проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
Накануне украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток. Это позволило Украине выйти на второе место, которое наша страна делит с Францией.
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|В
|1
РОССИЯ
|4
|0
|0
|4
|2
ФРАНЦИЯ
|2
|2
|0
|4
|2
УКРАИНА
|2
|2
|0
|4
|4
НИДЕРЛАНДЫ
|2
|1
|0
|3
|5
ИТАЛИЯ
|1
|4
|1
|6
|6
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|1
|1
|2
|4
|7
ШВЕЙЦАРИЯ
|0
|1
|1
|2
|8
НОРВЕГИЯ
|0
|1
|0
|1
|9
ГЕРМАНИЯ
|0
|0
|4
|4
|10
БЕЛЬГИЯ
|0
|0
|1
|1
|10
ДАНИЯ
|0
|0
|1
|1
|10
ИСПАНИЯ
|0
|0
|1
|1
|10
ПОЛЬША
|0
|0
|1
|1
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