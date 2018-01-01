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Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет

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Украина вышла на второе место после первого медального дня.
Медальный зачет чемпионата Европы
Медальный зачет чемпионата Европы
Getty Images

Объединенный чемпионат Европы проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Накануне украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток.  Это позволило Украине выйти на второе место, которое наша страна делит с Францией.

СтранаЗСБВ
1
 РОССИЯ
4004
2
 ФРАНЦИЯ
2204
2
 УКРАИНА
2204
4
 НИДЕРЛАНДЫ
2103
5
 ИТАЛИЯ
1416
6
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1124
7
 ШВЕЙЦАРИЯ
0112
8
 НОРВЕГИЯ
0101
9
 ГЕРМАНИЯ
0044
10
 БЕЛЬГИЯ
0011
10
 ДАНИЯ
0011
10
 ИСПАНИЯ
0011
10
 ПОЛЬША
0011

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

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Теги: чемпионат Европы, легкая атлетика, велоспорт, плавание, синхронное плавание
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