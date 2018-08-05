Объединенный чемпионат Европы: итоговый медальный зачет

Победитель зачета получит специальный трофей.

Объединенный чемпионат Европы проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

В первый день украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток.

Во второй день наши спортсмены выиграли два серебра – женская четверка в академической гребле и команда в артистическом плавании.

Третий день начался c первой бронзы на этом ЧЕ – ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали золото в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал серебро.

В четвертый день десятую для страны и четвертую для себя на этом ЧЕ выиграла синхронистка Елизавета Яхно, позже она в команде выиграла еще одно серебро. Олег Колодий и София Лыскун стали чемпионами Европы в командных соревнованиях в прыжках в воду, а велосипедистка Елена Старикова стала второй в гите.

В пятый день порадовали легкоатлеты – Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы, а Алина Цвилий серебряным призером в ходьбе на 50 км. Очередное серебро выиграли синхронистки – Елизавета Яхно и Анастасия Савчук, а вот в соло Яхно стала третьей. Завершил день еще одним золотом пловец Андрей Говоров, выигравший с рекордом соревнований.

В шестой день украинские спортсмены выиграли три награды – второе золото на этом ЧЕ на счету Михаила Романчука, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.

Увы, в седьмой день Украина осталась без медалей.

Восьмой день принес Украине три медали и все в легкой атлетике – Анна Рижикова завоевала серебро на 400 м с барьерами, а Наталья Прищепа и Ольга Ляхова выиграли золото и бронзу на 800 м.

Девятый день принес одну медаль – серебро Марины Бех в прыжках в длину.

В последний день серебро завоевал гимнаст Игорь Радивилов.

# Страна З С Б В 1 РОССИЯ 31 19 16 66 2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 26 26 22 74 3 ИТАЛИЯ 15 17 28 60 4 НИДЕРЛАНДЫ 15 15 13 43 5 ГЕРМАНИЯ 13 17 23 53 6 ФРАНЦИЯ 13 14 15 42 7 ПОЛЬША 9 6 6 21 8 УКРАИНА 8 13 5 26 9 ШВЕЙЦАРИЯ 8 4 7 19 10 ВЕНГРИЯ 7 4 4 15 11 БЕЛЬГИЯ 6 5 8 19 12 ШВЕЦИЯ 6 3 2 11 13 НОРВЕГИЯ 5 2 1 8 14 ГРЕЦИЯ 4 3 2 9 15 БЕЛАРУСЬ 4 2 3 9 16 ИСПАНИЯ 3 6 10 19 17 РУМЫНИЯ 3 4 3 10 18 ПОРТУГАЛИЯ 2 2 0 4 19 ХОРВАТИЯ 2 1 0 3 20 ДАНИЯ 1 4 2 7 20 ЛИТВА 1 4 2 7 22 ТУРЦИЯ 1 3 2 6 23 ИРЛАНДИЯ 1 1 2 4 24 ИСЛАНДИЯ 1 1 0 2 24 ИЗРАИЛЬ 1 1 0 2 26 ЧЕХИЯ 0 3 1 4 27 АВСТРИЯ 0 1 3 4 28 СЛОВЕНИЯ 0 1 1 2 29 АЗЕРБАЙДЖАН 0 1 0 1 29 БОЛГАРИЯ 0 1 0 1 29 СЛОВАКИЯ 0 1 0 1 32 АРМЕНИЯ 0 0 1 1 32 ЭСТОНИЯ 0 0 1 1 32 ФИНЛЯНДИЯ 0 0 1 1

Победитель зачета получит специальный трофей.

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