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Объединенный чемпионат Европы: итоговый медальный зачет

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Победитель зачета получит специальный трофей.
Медальный зачет чемпионата Европы
Медальный зачет чемпионата Европы
Getty Images

Объединенный чемпионат Европы проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

В первый день украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток.

Во второй день наши спортсмены выиграли два серебра – женская четверка в академической гребле и команда в артистическом плавании.

Третий день начался c первой бронзы на этом ЧЕ – ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали золото в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал серебро.

В четвертый день десятую для страны и четвертую для себя на этом ЧЕ выиграла синхронистка Елизавета Яхно, позже она в команде выиграла еще одно серебро. Олег Колодий и София Лыскун стали чемпионами Европы в командных соревнованиях в прыжках в воду, а велосипедистка Елена Старикова стала второй в гите.

В пятый день порадовали легкоатлеты – Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы, а Алина Цвилий серебряным призером в ходьбе на 50 км. Очередное серебро выиграли синхронистки – Елизавета Яхно и Анастасия Савчук, а вот в соло Яхно стала третьей. Завершил день еще одним золотом пловец Андрей Говоров, выигравший с рекордом соревнований.

В шестой день украинские спортсмены выиграли три награды – второе золото на этом ЧЕ на счету Михаила Романчука, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.

Увы, в седьмой день Украина осталась без медалей.

Восьмой день принес Украине три медали и все в легкой атлетике – Анна Рижикова завоевала серебро на 400 м с барьерами, а Наталья Прищепа и Ольга Ляхова выиграли золото и бронзу на 800 м.

Девятый день принес одну медаль – серебро Марины Бех в прыжках в длину.

В последний день серебро завоевал гимнаст Игорь Радивилов.

#СтранаЗСБВ
1
 РОССИЯ
31191666
2
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
26262274
3
 ИТАЛИЯ
15172860
4
 НИДЕРЛАНДЫ
15151343
5
 ГЕРМАНИЯ
13172353
6
 ФРАНЦИЯ
13141542
7
 ПОЛЬША
96621
8
 УКРАИНА
813526
9
 ШВЕЙЦАРИЯ
84719
10
 ВЕНГРИЯ
74415
11
 БЕЛЬГИЯ
65819
12
 ШВЕЦИЯ
63211
13
 НОРВЕГИЯ
5218
14
 ГРЕЦИЯ
4329
15
 БЕЛАРУСЬ
4239
16
 ИСПАНИЯ
361019
17
 РУМЫНИЯ
34310
18
 ПОРТУГАЛИЯ
2204
19
 ХОРВАТИЯ
2103
20
 ДАНИЯ
1427
20
 ЛИТВА
1427
22
 ТУРЦИЯ
1326
23
 ИРЛАНДИЯ
1124
24
 ИСЛАНДИЯ
1102
24
 ИЗРАИЛЬ
1102
26
 ЧЕХИЯ
0314
27
 АВСТРИЯ
0134
28
 СЛОВЕНИЯ
0112
29
 АЗЕРБАЙДЖАН
0101
29
 БОЛГАРИЯ
0101
29
 СЛОВАКИЯ
0101
32
 АРМЕНИЯ
0011
32
 ЭСТОНИЯ
0011
32
 ФИНЛЯНДИЯ
0011

Победитель зачета получит специальный трофей.

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Теги: чемпионат Европы, легкая атлетика, велоспорт, плавание, синхронное плавание
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