Объединенный чемпионат Европы: итоговый медальный зачет
Объединенный чемпионат Европы проходит со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
В первый день украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток.
Во второй день наши спортсмены выиграли два серебра – женская четверка в академической гребле и команда в артистическом плавании.
Третий день начался c первой бронзы на этом ЧЕ – ее выиграла Диана Дымченко в академической гребле. Позже украинки завоевали золото в артистическом плавании, а Михаил Романчук завоевал серебро.
В четвертый день десятую для страны и четвертую для себя на этом ЧЕ выиграла синхронистка Елизавета Яхно, позже она в команде выиграла еще одно серебро. Олег Колодий и София Лыскун стали чемпионами Европы в командных соревнованиях в прыжках в воду, а велосипедистка Елена Старикова стала второй в гите.
В пятый день порадовали легкоатлеты – Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы, а Алина Цвилий серебряным призером в ходьбе на 50 км. Очередное серебро выиграли синхронистки – Елизавета Яхно и Анастасия Савчук, а вот в соло Яхно стала третьей. Завершил день еще одним золотом пловец Андрей Говоров, выигравший с рекордом соревнований.
В шестой день украинские спортсмены выиграли три награды – второе золото на этом ЧЕ на счету Михаила Романчука, бронзу выиграли прыгуны в воду в миксте с 3-метрового трамплина и Сергей Никифоров в прыжках в длину.
Увы, в седьмой день Украина осталась без медалей.
Восьмой день принес Украине три медали и все в легкой атлетике – Анна Рижикова завоевала серебро на 400 м с барьерами, а Наталья Прищепа и Ольга Ляхова выиграли золото и бронзу на 800 м.
Девятый день принес одну медаль – серебро Марины Бех в прыжках в длину.
В последний день серебро завоевал гимнаст Игорь Радивилов.
|#
|Страна
|З
|С
|Б
|В
|1
РОССИЯ
|31
|19
|16
|66
|2
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|26
|26
|22
|74
|3
ИТАЛИЯ
|15
|17
|28
|60
|4
НИДЕРЛАНДЫ
|15
|15
|13
|43
|5
ГЕРМАНИЯ
|13
|17
|23
|53
|6
ФРАНЦИЯ
|13
|14
|15
|42
|7
ПОЛЬША
|9
|6
|6
|21
|8
УКРАИНА
|8
|13
|5
|26
|9
ШВЕЙЦАРИЯ
|8
|4
|7
|19
|10
ВЕНГРИЯ
|7
|4
|4
|15
|11
БЕЛЬГИЯ
|6
|5
|8
|19
|12
ШВЕЦИЯ
|6
|3
|2
|11
|13
НОРВЕГИЯ
|5
|2
|1
|8
|14
ГРЕЦИЯ
|4
|3
|2
|9
|15
БЕЛАРУСЬ
|4
|2
|3
|9
|16
ИСПАНИЯ
|3
|6
|10
|19
|17
РУМЫНИЯ
|3
|4
|3
|10
|18
ПОРТУГАЛИЯ
|2
|2
|0
|4
|19
ХОРВАТИЯ
|2
|1
|0
|3
|20
ДАНИЯ
|1
|4
|2
|7
|20
ЛИТВА
|1
|4
|2
|7
|22
ТУРЦИЯ
|1
|3
|2
|6
|23
ИРЛАНДИЯ
|1
|1
|2
|4
|24
ИСЛАНДИЯ
|1
|1
|0
|2
|24
ИЗРАИЛЬ
|1
|1
|0
|2
|26
ЧЕХИЯ
|0
|3
|1
|4
|27
АВСТРИЯ
|0
|1
|3
|4
|28
СЛОВЕНИЯ
|0
|1
|1
|2
|29
АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|1
|0
|1
|29
БОЛГАРИЯ
|0
|1
|0
|1
|29
СЛОВАКИЯ
|0
|1
|0
|1
|32
АРМЕНИЯ
|0
|0
|1
|1
|32
ЭСТОНИЯ
|0
|0
|1
|1
|32
ФИНЛЯНДИЯ
|0
|0
|1
|1
Победитель зачета получит специальный трофей.
Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил