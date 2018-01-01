Объединенный ЧЕ: анонс выступления украинцев в третий день

В субботу, 4 августа, украинцы будут претендовать на пять комплектов наград.

Сегодня, 4 августа, в британском Глазго продолжится первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Соревнования проходят со 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включают в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастики, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Накануне украинские спортсмены завоевали четыре медали – золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, серебро у дуэта трековиков и синхронисток.

Сегодня начнется розыгрыш медалей в академической гребле. После двух квалификационных дней из шести видов программы, в которых выступают украинцы, они претендуют на медали в пяти, в том числе в четырех они уже вышли в финал А.

Если говорить о шансах на медаль, то они есть в четверках парных у мужчин и женщин. Наши девушки очень уверенно прошли квалификацию и будут стартовать в финале с удобной третьей дорожки, мужчинам (которым принадлежит мировой рекорд) пришлось помучится, но они тоже в шестерке финалистов. Также за медали попробуют зацепится в женской двойке Оксана Голуб и Анна Концева.

Впервые с 2010 года финал командных соревнований у девушек в спортивной гимнастке не обойдется без Украины. Наша команда вышла в финал с последним, восьмым результатом, поэтому медаль выиграть они могут только при чудесном стечении обстоятельств, но сам факт выхода в финал является позитивом.

В плавании мы сегодня не претендуем на медали, зато есть на кого посмотреть в квалификации, в частности на дистанции 1500 м у мужчин вольным стилем чемпион Европы Михаил Романчук и Сергей Фролов должны проходить в завтрашний финал.

После вчерашнего серебра в командном спринте на треке Любовь Басова и Елена Старикова начнуть путь к медалям с квалификации индивидуального спринта. Сегодня же состоится и розыгрыш медалей.

Вот где медаль стоит ожидать, так это в артистическом плавании – наша команда синхронисток в финал произвольной программы вышла со вторым результатом и по опыту предыдущих турниров можно заведомо вешать нашим девушкам серебро.

Программа трансляций 4 августа:

10:45 – 14:45 Евроспорт 2. Велоспорт (трек)

11:15 – 13:00 Евроспорт 1. Плавание

13:00 – 15:15 Евроспорт 1. Академическая гребля

16:30 – 19:00 Евроспорт 2. Спортивная гимнастика

19:00 – 21:00 Евроспорт 1. Плавание

21:00 – 23:00 Евроспорт 1. Велоспорт (трек)

Сегодняшние финалы:

Артистическое плавание: команды в произвольной программе:

Плавание: женщины в заплывах на 50 и 800 метров свободным стилем, 100 метров баттерфляем; мужчины в заплывах на 100 метров брассом и на 50 метров на спине; мужчины и женщины в микс-эстафете 4х200 метров свободным стилем;

Велоспорт (трек): женщины в индивидуальных спринтах и пасьютах, а также в гонке по очкам; мужчины в километровом гите и в омниуме;

Спортивная гимнастика: женщины в командном первенстве;

Академическая гребля: мужчины в гонках на легких четверках парных (LM4x), на четверках парных (М4х), на двойках распашных без рулевого (М2-) и на четверках распашных без рулевого (М4-); женщины в гонках на двойках парных (W2х), на четверках парных (W4х), на двойках распашных без рулевой (W2-), на четверках распашных без рулевой (W4-) и на восьмерках распашных с рулевой (W8+).

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