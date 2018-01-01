Круче всех: Харлан попыталась покорить волны Днепра

Лучшая спортсменка Украины позанималась серфингом.

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан проводит свой отпуск в Киеве, где на днях решила попробовать себя в серфинге и попыталась покорить небольшую волну.

"То самое чувство, когда ты круче всех (на самом деле далеко не так). То самое чувство, когда ты на волне", - подписала опубликованное в соцсетях фото Харлан.

Ранее Харлан подвела итоги сезона и поблагодарила всех за работу.