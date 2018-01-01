Легендарный волейбольный клуб снялся с еврокубков и чемпионата Украины

Харьковский Локомотив находится на грани исчезновения.

Самый титулованный украинский волейбольный клуб – харьковский Локомотив – находится на грани исчезновения.

Накануне президент Локомотива Евгений Щербина собрал пресс-конференцию, рассказав, что клуб вынужден отказаться от участия в еврокубках и чемпионате Украины.

"Локомотив – единственная команда из всего постсоветского пространства, которая сохранила свое имя. В этом сезоне мы сразу отказались от участия в еврокубках, хотя имели на это полное право. Это связано с тем, что уже три года команда не имеет определенного спонсора, который мог бы поддерживать клуб на протяжении сезона. Это чудо, что команда еще три сезона продержалась.

Благодаря тому, что мы получили компенсацию за Плотницкого, смогли закончить прошлый чемпионат, но выполнить условия контрактов перед теми игроками, которые были на контракте, мы не могли. Пришлось всем дать "вольную", – поделился Щербина.

Клуб харьковских "железнодорожников" за 27 лет украинской независимости 17 раз становился чемпионом страны, 13 раз выигрывал национальный Кубок, один раз брал Кубок Европы, и еще три раза был его финалистом.

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